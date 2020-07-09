Noblechairs представила кресло EPIC Black Edition с уникальной обивкой

Производитель игровых кресел Noblechairs представила новый продукт. Игровое кресло EPIC Black Edition имеет новую и уникальную обивку, из смеси винила и полиуретана. Кресло Noblechairs EPIC Black Edition способна удерживать до 180 кг. Стальная конструкция и пружинная основа обеспечивают надежность.

Подлокотники регулируются в четырех положениях. Спинка откидная, есть механизм качения. 60 мм ролики очень тихие и прочные.

Компания Noblechairs отличается своими качественными игровыми креслами. Модель EPIC Black Edition получилась очень удачной. Стоимость кресла составит около 33 тысяч рублей.