Noblechairs представила кресло EPIC Black Edition с уникальной обивкой

Производитель игровых кресел Noblechairs представила новый продукт. Игровое кресло EPIC Black Edition имеет новую и уникальную обивку, из смеси винила и полиуретана. Кресло Noblechairs EPIC Black Edition способна удерживать до 180 кг. Стальная конструкция и пружинная основа обеспечивают надежность.

Подлокотники регулируются в четырех положениях. Спинка откидная, есть механизм качения. 60 мм ролики очень тихие и прочные.

Компания Noblechairs отличается своими качественными игровыми креслами. Модель EPIC Black Edition получилась очень удачной. Стоимость кресла составит около 33 тысяч рублей.
Комментарии и отзывы Noblechairs EPIC Black Edition
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