Noblechairs представила серию игровых кресел LEGEND

Компания Noblechairs представила на рынке новую линейку игровых кресел LEGEND.

В линейку LEGEND входят несколько версий: TX Edition (Тканевая версия), Java Edition (Искусственная кожа), Black/White/Red (Искусственная кожа с уникальным рисунком строчки), Black Edition (Искусственная кожа) и White Edition (Белый высокотехнологичный гибридный материал со специальным покрытием). Кресла обеспечивают регулировку поясницы, подлокотников 4D, высоту и наклона кресла, а также реализован механизм качения. Линейка LEGEND представлена в различных цветовых решениях.

Кресла Noblechairs LEGEND доступны по цене от 489 евро.

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