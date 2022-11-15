Noblechairs представила серию игровых кресел LEGEND Компания Noblechairs представила на рынке новую линейку игровых кресел LEGEND. Компания Noblechairs представила на рынке новую линейку игровых кресел LEGEND. В линейку LEGEND входят несколько версий: TX Edition (Тканевая версия), Java Edition (Искусственная кожа), Black/White/Red (Искусственная кожа с уникальным рисунком строчки), Black Edition (Искусственная кожа) и White Edition (Белый высокотехнологичный гибридный материал со специальным покрытием). Кресла обеспечивают регулировку поясницы, подлокотников 4D, высоту и наклона кресла, а также реализован механизм качения. Линейка LEGEND представлена в различных цветовых решениях. В линейку LEGEND входят несколько версий: TX Edition (Тканевая версия), Java Edition (Искусственная кожа), Black/White/Red (Искусственная кожа с уникальным рисунком строчки), Black Edition (Искусственная кожа) и White Edition (Белый высокотехнологичный гибридный материал со специальным покрытием). Кресла обеспечивают регулировку поясницы, подлокотников 4D, высоту и наклона кресла, а также реализован механизм качения. Линейка LEGEND представлена в различных цветовых решениях. Кресла Noblechairs LEGEND доступны по цене от 489 евро. Кресла Noblechairs LEGEND доступны по цене от 489 евро. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 17:25 . Продукт - Noblechairs LEGEND

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