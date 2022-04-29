Noblechairs представляет игровое кресло Fallout Nuka-Cola Edition

Как и предыдущие игровые кресла Noblechairs, оформленные в стиле Bethesda, новое издание Nuka-Cola Edition имеет отличительные элементы из игр. Кресло получило официально лицензированный дизайн Fallout Nuka-Cola.

Игровое кресло имеет полностью красную основу с белыми акцентами и вышитую бутылку Nuka-Cola и золотые звезды вдоль спинки. Кожа PU и плотная набивка из холодной пены обеспечивают максимальный комфорт во время длительного использования.

Превосходная эргономика, включая подлокотники 4D и функция качения с углом наклона 11 градусов.

Спинка может наклонятся от 90 до 125 градусов. Каркас из нержавеющей стали с алюминиевым основанием с порошковым покрытием гарантируют надежность и долговечность.

Помимо самого кресла, Noblechairs также выпускает набор подушек из пены с эффектом памяти на тему Nuka-Cola (продается отдельно). Цена кресла Noblechairs Fallout Nuka-Cola Edition составляет около 520 долларов.