Noblechairs раскрыл дизайн игрового кресла Fallout Nuka-Cola Edition

Сегодня Noblechairs представила дизайн официального кресла NobleChairs EPIC Gaming Chair — The Fallout Nuka-Cola Edition. Выпуск Nuka-Cola Edition будет доступен для покупки во многих розничных магазинах по всему миру в конце этого года. Noblechairs объявили о своем партнерстве с издателем игр Bethesda Softworks в 2019 году и уже выпустили официально лицензированные игровые кресла DOOM, The Elder Scrolls Online и Fallout Vault-Tec Edition.

Издание Noka-Cola Edition от Noblechairs было разработано с учетом отличительных элементов игры, что делает его незаменимым для энтузиастов и поклонников франшизы Fallout. Передняя часть имеет полностью красную основу с белыми акцентами и белой вышитой бутылкой ядер-колы и золотыми звездами. На спинке стула, дополненной фирменным знаком благородных стульев, вышит логотип Nuka-Cola.

Благодаря подлокотникам 4D, механизму качания, регулируемой высоте и функциям наклона, а также дышащей обивке из холодного пеноматериала и искусственной коже, стул Noka-Cola Edition эргономически удобен и идеально подходит для обитателей геймеров.

Поднимите уровень своего игрового кресла EPIC Fallout Nuka-Cola Edition с помощью подходящего набора подушек из пены с эффектом памяти. Также компания представила набор подушек из пеноматериала с эффектом памяти Fallout Nuka-Cola Edition, в который входят подушки для головы и поясницы. Этот набор подушек с плотным сердечником из пены с эффектом памяти обеспечит вам поддержку, пока вы боретесь с постапокалиптической ядерной катастрофой.