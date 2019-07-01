Noblechairs совместно с Mercedes выпустили игровое кресло для фанатов F1

Noblechairs в партнерстве с Mercedes-AMG Petronas Motorspot выпустил специальное игровое кресло для фанатов Формулы-1. Новое игровое кресло станет частью серии Epic и будет стоить $ 449.

Тем не менее, для кресла, который было создано в сотрудничестве с производителем автомобилей класса люкс, немного странно, что оно предлагается только в искусственной, а не в натуральной коже или коже наппа. Последние два на самом деле являются опциями для обычной модели Epic, поэтому для дворянских кресел было бы не так уж сложно сделать их доступными, тем более что многие конструкции игровых кресел фактически смоделированы в стиле кресел гоночных автомобилей.

Тем не менее, производитель утверждает, что 1,5-миллиметровая искусственная кожа PU устойчива к повреждениям и влаге, а также проста в уходе. Новое кресло также может похвастаться многими функциями, такими как регулируемая спинка, которая может откидываться от 90 ° до 135 °, подлокотники 4D, гидравлические поршни класса 4 и алюминиевая основа с пятью 60 мм роликами. Стул рассчитан на максимальный вес до 120 кг и поставляется с подголовником и поясничной подушкой.