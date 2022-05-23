Noblechairs выпускает игровое кресло Skyrim 10th Anniversary Edition

Команда Noblechairs уже много лет работает с Bethesda, выпустив несколько специальных игровых кресел, основанных на таких играх, как Fallout 4 и The Elder Scrolls Online. В рамках продолжающегося празднования 10-летнего юбилея Skyrim, компания выпускает кресло Skyrim 10th Anniversary Edition.

Как и предыдущие стулья специальной серии, компания NobleChairs разработала новое кресло Skyrim Edition с элементами, характерными для игры. Стул имеет полностью черную основу, печать Акатоша на подголовнике и логотип Skyrim 10th Anniversary, вышитый на спинке стула.

Игровое кресло NobleChairs HERO The Elder Scrolls V: Skyrim 10th Anniversary Edition также включает в себя другие функции, такие как регулируемые подлокотники 4D и механизм качания. Наклон спинки до 90 до 125 градусов. Максимальный вес до 150 кг, газлифт класса безопасности 4.

Кресло Noblechairs Skyrim 10th Anniversary Edition продается по цене 490 долларов.

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