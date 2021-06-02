Noblechairs выпустила игровое кресло Elder Scrolls Online Special Edition

В кресле Noblechairs Elder Scrolls Online Special Edition использованы элементы игры, это золотые вставки и вышитые символы в стиле The Elder Scrolls Online.
Кресло имеет регулируемые 4D подлокотники, регулируемую спинку. Надежность и прочность обеспечивает стальной каркас, металлическая крестовина с прочными колесиками, а также газлифт 4 класса. Максимальная нагрузка до 150 кг. Обивка кресла выполнена из искусственной кожи. В комплекте есть подушка для головы и поясницы.
Игровое кресло Noblechairs Elder Scrolls Online Special Edition можно приобрести за 550 долларов.