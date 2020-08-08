Noblechairs выпустила игровое кресло на тему игры DOOM Edition

Компания Noblechairs, как и обещала выпустила игровое кресло HERO DOOM Edition.

Кресло выполнено в черном стиле с кроваво-красными вставками и вышивкой в стиле DOOM. На спинке передней части изображен знак убийцы DOOM, на задней части спинки красуется название игры и рунические отметки в красном цвете.

Кресло можно регулировать в разные положения, включая регулировку высоты сидения и угол наклона спинки. Кресло выдерживает до 150 кг нагрузки. Материал обивки обладает защитой от влаги.

Игровое кресло Noblechairs HERO DOOM Edition поступит в продажу с 31 августа по цене 495 долларов.