Новая VR-гарнитура Oculus Rift S

2019-03-21, Автор - Ganibal; Продукт - Oculus Rift S; [35]
Oculus объявил на GDC, что этой весной выйдет обновленная версия гарнитуры виртуальной реальности Rift.

Oculus Rift S будет стоить 399 долларов, что на 50 долларов больше, чем стандартный Rift. Он будет предлагать улучшенное разрешение и ту же встроенную аудиосистему, что и Quest которая также дебютирует весной. Oculus Rift S заменяет OLED-дисплеи на ЖК-панели, используемые в Oculus Go, что увеличивает разрешение с 1080 x 1200 до 1280 x 1440. Однако частота обновления падает с 90 Гц до 80 Гц. По словам TechCrunch, поле обзора станет немного больше, чем на Rift. Как и в случае с Oculus Quest, гарнитура будет поставляться с сенсорными контроллерами. Rift S также включает в себя пять камер слежения, которые вы можете использовать, чтобы смотреть на свое окружение, не снимая гарнитуру с помощью функции Passthrough+.


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