Новая модель Royal International Air Tattoo

Согласно проектным данным, гибридная силовая установка в комбинации с формой фюзеляжа может снизить расход топлива летательного аппарата на 30-50%. Впрочем, самолёт находится в стадии концепта и ещё не готов для летных испытаний. По словам старшего менеджера Airbus Мартина Эстона, проект разработан в первую очередь для создания «вау-эффекта» среди молодых специалистов, чтобы вдохновить их на работу в аэрокосмическом секторе.Конструкция концепта с рабочим названием Bird of Prey выполнены с использованием биомимикрии— проектирования и производства систем, вдохновленных природой. Крылья самолёта имеют нестандартную форму и похожи на птичьи, включая подвижные элементы «оперения» на концах. По схожей схеме спроектирована и хвостовая часть лайнера с электрическими и турбовинтовыми силовыми установками.О стоимости новой модели пока неизвестно.