Новая программа Nvidia преобразует простые эскизы в фотореалистичные шедевры

Если вы когда-нибудь хотели, чтобы ваши простые наброски можно было быстро перевести в более визуальный шедевр? Новая модель глубокого обучения, разработанная NVIDIA Research, может сделать именно это. Используя генеративные состязательные сети (GAN), он преобразует простые карты сегментации в фотореалистичные изображения.

Названный GauGAN, это мощный инструмент, помогающий создателям контента создавать виртуальные миры простыми штрихами и границами. Это принесет пользу любому, от архитекторов и градостроителей до ландшафтных дизайнеров и разработчиков игр. Пользователю нужно выбрать в меню, что именно он хочет нарисовать скалу, водоем, небо, растение, дерево, дорогу или снег. После этого достаточно сделать легкий набросок — и нейросеть создаст из него полноценный пейзаж.