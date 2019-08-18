Новая версия велосипеда на водороде Alter Bike

Изначально Alter Bike поставлялся с баллоном емкостью, которой хватало на 100 километров. Изменив размеры цилиндра и снизив его вес, разработчики увеличили расстояние до 150 километров. Для сравнения, среднестатистический электровелосипед способен проезжать лишь 50 километров от одного цикла заряда. Главным же преимуществом Alter Bike остаётся практически мгновенная заправка — пользователю не нужно ждать, пока зарядится аккумулятор. Он просто меняет или заправляет баллон с водородом.В Alter Bike установлены сразу два источника питания: литий-ионный аккумулятор и топливный элемент, работающий от баллона со сжатым водородом. В планах компании — разработка экосистемы, благодаря которой владельцы смогут брать с собой несколько таких картриджей для дозаправки и многоразового использования. Сейчас расстояние между заправочными станциями слишком велико.Такого успеха производителю удалось добиться, проводя совместную работу сразу с тремя французскими компаниями: Pragma, отвечающей за топливные элементы, Cycleurope, задачей которой было проектирование велосипедов, и Ventec,продумать систему управления батареями.