Новые SSD от Micron обеспечивают высокую емкость и производительность

Компания Micron представила два новых решения SSD формата M.2 с интерфейсом PCIe 3.0 x4: Micron 2210 и Micron 2300.

Оба SSD построены на основе 96-слойной технологии 3D NAND Micron и обладают улучшенными функциями защиты клиента и возможностями для защиты данных с поддержкой TCG Opal 2.0 и TCG Pyrite 2.0. Micron 2300 создан для тех, кто отдает приоритет производительности. Объем хранилища варьируется от 256 ГБ до 2 ТБ. Скорость чтения составляет до 3300 МБ/с и скорость записи до 2700 МБ/с.

Micron 2210 предназначен для тех, кто больше заботится о цене. Скорость чтения и записи составляет 2200 МБ/с и 1800 МБ/с. О доступности и дате выхода пока информации нет.