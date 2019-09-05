Новые WD Black и WD Passport на IFA 2019

2019-09-05, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - WD Black SN 750; [28]
Места под хранение библиотеки игр, фото, видео и документов никогда не бывает много. Внешние и внутренние накопители будут всегда актуальными. В рамках выставки IFA 2019 компания Western Digital представила целый ряд новинок с которыми мы имели возможность ознакомиться.

WD Black P10

Серия внешних накопителей объемом от 3 до 5 Тбайт. Выполнены в форм-факторе 2.5 дюйма. Покупатель этих накопителей получает дополнительно бонус-код на несколько месяцев игровой подписки .

Старшей версии WD Black P10 5TB хватает на хранение 125 игр в библиотеке Xbox One. Обеспечиваются скорости передачи данных до 130 MB/s.

WD Black D10 8TB

Форм-фактор 3.5-дюйма в свою очередь предлагает объем в 8 Тбайт. Установлен HDD со скоростью вращения 7200RPM. Применена активное охлаждение. Заявлена скорость обмена данными до 250 Mb/s.

На корпусе накопителя выведено два полноразмерных USB с возможностью зарядки внешней периферии.

WD Black SN 750

Твердотельный накопитель WD Black SN750 выполнен в форм-факторе M.2. Заявлена скорость до 3430 MB/s.

Доступны объемами 250, 500, 1000 и 2000 GB. Установлена пассивная система охлаждения.

WD My Passport Go

Портативный накопитель объемом до 2 Тбайт. Ориентированы на использование с различными типами устройств. Подключается при помощи традиционного интерфейса USB.

Обеспечивается 3 летнее гарантийное обслуживание. Корпус накопителя WD Mu Passport Go выдерживает падение с высоты до 2 метров

WD My Passport SSD

Версия с беспроводным подключением для организации резервного копирования и обмена данными. Автономную работу WD My Passport SSD обеспечивает батарейка ёмкостью 6400 мАч. Есть слот для карты памяти формата SD.

SanDisk

Благодаря технологии нового поколения NVMe, компания представит свою самую быструю карту памяти SanDisk Extreme PRO Cf Fexpress Type B.

Кроме того, будет выпущена карта памяти SanDisk Extreme PRO SD UHS-I емкостью 1 ТБ - самая быстрая в мире карту UHS-I SD емкостью 1 ТБ.

Также на выставке IFA представлен еще один революционный, первый мире продукт от SanDisk — iXpand Wireless Charger, сочетающий в себе функции беспроводного зарядного устройства и возможность автоматического локального резервного копирования.

WD Black и Sandisk на IFA 2010


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