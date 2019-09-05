Новые WD Black и WD Passport на IFA 2019...

WD Black P10

Места под хранение библиотеки игр, фото, видео и документов никогда не бывает много. Внешние и внутренние накопители будут всегда актуальными. В рамках выставки IFA 2019 компания Western Digital представила целый ряд новинок с которыми мы имели возможность ознакомиться.Серия внешних накопителей объемом от 3 до 5 Тбайт. Выполнены в форм-факторе 2.5 дюйма. Покупатель этих накопителей получает дополнительно бонус-код на несколько месяцев игровой подписки .

WD Black D10 8TB

Старшей версии WD Black P10 5TB хватает на хранение 125 игр в библиотеке Xbox One. Обеспечиваются скорости передачи данных до 130 MB/s.Форм-фактор 3.5-дюйма в свою очередь предлагает объем в 8 Тбайт. Установлен HDD со скоростью вращения 7200RPM. Применена активное охлаждение. Заявлена скорость обмена данными до 250 Mb/s.

WD Black SN 750

На корпусе накопителя выведено два полноразмерных USB с возможностью зарядки внешней периферии.Твердотельный накопитель WD Black SN750 выполнен в форм-факторе M.2. Заявлена скорость до 3430 MB/s.

WD My Passport Go

Доступны объемами 250, 500, 1000 и 2000 GB. Установлена пассивная система охлаждения.Портативный накопитель объемом до 2 Тбайт. Ориентированы на использование с различными типами устройств. Подключается при помощи традиционного интерфейса USB.

WD My Passport SSD

Обеспечивается 3 летнее гарантийное обслуживание. Корпус накопителя WD Mu Passport Go выдерживает падение с высоты до 2 метровВерсия с беспроводным подключением для организации резервного копирования и обмена данными. Автономную работу WD My Passport SSD обеспечивает батарейка ёмкостью 6400 мАч. Есть слот для карты памяти формата SD.

SanDisk

Благодаря технологии нового поколения NVMe, компания представит свою самую быструю карту памяти SanDisk Extreme PRO Cf Fexpress Type B.

Кроме того, будет выпущена карта памяти SanDisk Extreme PRO SD UHS-I емкостью 1 ТБ - самая быстрая в мире карту UHS-I SD емкостью 1 ТБ.

Также на выставке IFA представлен еще один революционный, первый мире продукт от SanDisk — iXpand Wireless Charger, сочетающий в себе функции беспроводного зарядного устройства и возможность автоматического локального резервного копирования.

WD Black и Sandisk на IFA 2010