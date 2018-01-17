Новые данные о NAND на базе Intel SSD 760p (TLC) и 660p (QLC)

SLC, MLC, TLC и здесь идет QLC . Дешевая версияNAND для масс, и угадайте, что произошло? Спецификации продуктов нового поколения NVMe от Intel отслеживаются онлайн. Некоторые устройства на основе TLC M2, но также указаны один блок QLC M2.Таким образом , в основном , есть две новые серии M.2 продукта помечены под наименованиями 760p и 660p. Эта последняя версия установлена на всех новых QLC NAND. В принципе, этот тип NAND записывает 4 бита на ячейку. Например, SSD на основе TLC на 500 ГБ может управлять только 300 ТБ, которые были записаны до того, как клетки NAND начнут отмирать. ТСХ имеет примерно 1000 циклов PE.