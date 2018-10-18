Новые дизайнерские электро-велосипеды от Rayvolt Bikes

Компания Rayvolt Bikes представила новые электрический ретро велосипед Beachin на широкой шине и Trixie.

Beachin - это интересная модель, которую Rayvolt Bikes представит в конце этого года. В комплекте с Beachin входят есть 4 широкие толстые шины. Rayvolt предпочла установить меньший мотор вместо своего более мощного двигателя, разработанного специально для достижения более низкой цены в 1 999 евро. Аккумулятор и контроллер Beachin расположены в треугольном кожаном футляре, который можно снимать с велосипеда для зарядки. Beachin должен быть доступен к концу этого года.

Trixie - это дизайн переднего грузового багажника для перевозки предметов. Он оснащен 20-дюймовыми колесами и двигателем с прямым приводом на задней части. Стоимость Trixie будет составлять 3 999 евро.

Также еще один действительно классный аксессуар, разработанный компанией Rayvolt, представляет собой зарядное устройство для велосипеда на солнечной энергии. Он складывается внутри кожаного футляра, который можно добавить на велосипед. В развернутом виде, он превращается в крышку велосипеда со встроенным солнечным зарядным устройством.