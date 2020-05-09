Новые стандарты ритуальных услуг в Беларуси - где заказать

Смерть близкого человека всегда вызывает скорбь, боль от внезапной утраты. Однако в такое время родственники покойного вынуждены заниматься заказом катафалка, транспорта для перевозки на кладбище и обратно, искать по выгодным ценам ритуальные товары. Кроме того, одновременно с этим нужно решить вопрос с документами для места на кладбище, подготовить тело покойного к погребению или кремации. Если раньше приходилось обращаться за такими услугами в несколько различных компаний и организовывать из взаимодействие, то теперь можно найти все в одном месте.

Новые стандарты ритуальных услуг заключаются в возможности для заказчиков найти и купить все товары для похорон онлайн. Более того, удаленно можно заказать транспорт, помощь юристов любые иные сопутствующие действия.

Преимущества единого сервиса ритуальных услуг

Основным преимуществом указанного единого сервиса является представление услуг и товаров в одном месте. Основные предложения следует описать более подробно:

На сайте https://ritual.by/ имеется интернет-магазин, в котором можно найти все виды товаров для похорон. Например, в каталоге данного магазина представлены кресты на могилу, текстильные товары – повязки, подушки и так далее. В отдельных разделах имеются венки, ленты, цветы;
Есть раздел с гробами. Все они изготовлены под заказ компании и поставлены напрямую без участия посредников. Для производства данных изделий использована древесина хвойных и лиственных деревьев. Кроме того, имеются лакированные гробы и модели, обитые тканью. Можно подобрать гроб с оформлением позолотой, резьбой и так далее. Все они отличатся по цене. Соответственно, каждый заказчик сможет подобрать модель по своему бюджету. При этом покупатели гарантированно защищены от переплат;
Заказчикам доступны даже весьма сложные в оказании услуги. Например, специалисты компании смогут выполнить доставку тела покойного из другого города или даже государства. При этом от самого заказчика ничего не потребуется, кроме основных документов. Специалисты компании смогут организовать документальное оформление перевозки тела. Найдут нужный вид транспорта и обеспечат должные условия перевозки.

Для большего удобства, на главной странице сайта можно найти несколько пакетов, включающий перечень услуг и товаров для похорон. Это готовые предложения. Каждое из которых позволит провести достойные похороны по необременительной для клиента цене. При необходимости, любой из указанных проектов может быть расширен по усмотрению заказчика.

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