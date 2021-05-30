Новые стандарты ритуальных услуг в Беларуси

Ритуальные услуги, в последнее время, пользуются неимоверным спросом среди людей, которые познали горечь утраты близкого человека. В такие моменты невероятно сложно самостоятельно заниматься организацией похорон, именно поэтому люди предпочитают доверят все подготовительные работы ритуальным агентам. В Беларуси существует огромное количество ритуальных служб, которые предоставляют своим клиентам ритуальные услуги по доступной цене.

Основным преимуществом работы современных ритуальных агентств можно считать комплексность. Все, что нужно клиентам — это согласовать все услуги, их стоимость и сроки выполнения с исполнителем. Большинство уважающих себя компаний, перед началом своей работы прописывают все согласованные аспекты в договоре. Именно это является основной гарантией качественно и честно выполненной работы.

Перечень популярных ритуальных услуг

Для большего понимания всей картины, предлагаем изучить перечень основных услуг, которые можно заказать в агентствах Беларуси:

  • Работа с документами, начиная от сбора необходимой документации, и заканчивая ее подписанием;
  • Помощь психологов, юристов и консультантов в решении ритуальных вопросов;
  • Услуги специализированного персонала — носильщики гроба, копачи, музыканты, ведущие траурной церемонии;
  • Аренда различного транспорта — автомобили и автобусы для пассажирских перевозок, катафалки;
  • Организация и проведение траурной процессии и поминального обеда;
  • Ритуальные услуги — отпевание, панихида;
  • Подготовка тела усопшего к захоронению — бальзамирование, одеяние, обмывка, макияж;
  • Поиск кладбища, крематория (кремация);
  • Продажа ритуальных товаров онлайн. Большинство сайтов ритуальных служб предлагают клиентам широкий ассортимент похоронных принадлежностей, начиная от текстиля и венков, заканчивая гробами, крестами и памятниками;
  • Эксклюзивные ритуальные услуги, которые в последнее время стали пользоваться среди заказчиков популярностью — онлайн-трансляция похорон, эксгумация, перезахоронение, посмертная маска и др.

ООО «Городская ритуальная служба» в Минске — это образец надежной и честной компании, агенты которой организуют похороны на высоком европейском уровне. Тарификация услуг выполняется с учетом финансовых возможностей всех категорий граждан. Поэтому здесь можно заказать не только дорогостоящие VIP-похороны, но и скромную церемонию прощания. При этом, стоимость услуг совершенно не отражается на высоком качестве их выполнения. На сайте https://ritual.by/ можно найти более подробную информацию о деятельности компании и тарификации ее услуг.

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