Новые стандарты ритуальных услуг в Беларуси

Ритуальные услуги, в последнее время, пользуются неимоверным спросом среди людей, которые познали горечь утраты близкого человека. В такие моменты невероятно сложно самостоятельно заниматься организацией похорон, именно поэтому люди предпочитают доверят все подготовительные работы ритуальным агентам. В Беларуси существует огромное количество ритуальных служб, которые предоставляют своим клиентам ритуальные услуги по доступной цене.



Основным преимуществом работы современных ритуальных агентств можно считать комплексность. Все, что нужно клиентам — это согласовать все услуги, их стоимость и сроки выполнения с исполнителем. Большинство уважающих себя компаний, перед началом своей работы прописывают все согласованные аспекты в договоре. Именно это является основной гарантией качественно и честно выполненной работы.

Работа с документами, начиная от сбора необходимой документации, и заканчивая ее подписанием;

Помощь психологов, юристов и консультантов в решении ритуальных вопросов;

Услуги специализированного персонала — носильщики гроба, копачи, музыканты, ведущие траурной церемонии;

Аренда различного транспорта — автомобили и автобусы для пассажирских перевозок, катафалки;

Организация и проведение траурной процессии и поминального обеда;

Ритуальные услуги — отпевание, панихида;

Подготовка тела усопшего к захоронению — бальзамирование, одеяние, обмывка, макияж;

Поиск кладбища, крематория (кремация);

Продажа ритуальных товаров онлайн. Большинство сайтов ритуальных служб предлагают клиентам широкий ассортимент похоронных принадлежностей, начиная от текстиля и венков, заканчивая гробами, крестами и памятниками;

Эксклюзивные ритуальные услуги, которые в последнее время стали пользоваться среди заказчиков популярностью — онлайн-трансляция похорон, эксгумация, перезахоронение, посмертная маска и др.

Для большего понимания всей картины, предлагаем изучить перечень основных услуг, которые можно заказать в агентствах Беларуси:

ООО «Городская ритуальная служба» в Минске — это образец надежной и честной компании, агенты которой организуют похороны на высоком европейском уровне. Тарификация услуг выполняется с учетом финансовых возможностей всех категорий граждан. Поэтому здесь можно заказать не только дорогостоящие VIP-похороны, но и скромную церемонию прощания. При этом, стоимость услуг совершенно не отражается на высоком качестве их выполнения. На сайте https://ritual.by/ можно найти более подробную информацию о деятельности компании и тарификации ее услуг.