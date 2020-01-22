Новые твердотельные накопители Aorus RAID SSD объемом 2 ТБ

Gigabyte представила один из самых быстрых SSD-режимов в мире благодаря своей конструкции и эффективности - Aorus RAID SSD 2 ТБ AIC. Он состоит из 4 PCIe 3.0 512 ГБ твердотельных накопителей NVMe с 6,3 ГБ / с и скоростью записи 5,9 ГБ / с.

Aorus RAID SSD 2 ТБ AIC занимает всего один слот и оснащен 50-мм вентилятором, который выпускает горячий воздух из задней части корпуса. Сами твердотельные накопители M.2 расположены между термоподушками с высокой проводимостью, а над всеми четырьмя из них установлен большой радиатор, помогающий отводить тепло и поддерживать их в прохладном состоянии. RAID-контроллер также имеет собственный выделенный радиатор.

Есть даже девять встроенных датчиков температуры, которые позволяют контролировать температуру в режиме реального времени. Программное обеспечение Aorus Storage Manager позволит выбрать между тремя режимами работы вентиляторов.