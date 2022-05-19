Новые возможности для карт памяти SD

SD Association (SDA) объявила сегодня о трех расширенных функциях безопасности в новой спецификации SD 9: поддержка загрузки, хранилище Trusted Computing Group (TCG) и память с проверкой подлинности Replay Protected Memory Block (RPMB). SD 9 дает производителям устройств возможность использовать карту памяти SD для всех потребностей памяти и хранения, упрощая будущие обновления или ремонт устройства и повышая возможности безопасности для приложений, когда карты тесно связаны с конкретными хостами. SD 9 определяет возможности быстрой загрузки и безопасной загрузки, дающие картам возможность служить памятью загрузочного кода устройства, предлагая простой процесс быстрой загрузки загрузочного кода, а также безопасные методы предоставления будущих обновлений загрузочного кода. SD 9 добавляет защищенное хранилище TCG, добавляя функцию самошифрующегося диска.

Устройства, идеально подходящие для новых возможностей, определенных SD 9, включают компьютеры Chromebook, планшеты, дроны, камеры наблюдения, видеорегистраторы, игровые консоли, очки виртуальной реальности (VR), небольшие модули IoT и носимые медицинские устройства, и это лишь некоторые из них. SD 9 также помогает производителям продуктов соблюдать новые правила ремонта и упрощает процессы обновления и ремонта устройств, установленных в местах, где нет подключения к Интернету. Дополнительные функции, определенные в SD 9, доступны как для форм-факторов microSD, так и для полноразмерных карт памяти SD. Эти функции применимы ко всем типам емкости, от SD до будущих карт памяти SDUC. Важно отметить, что эти функции будут поддерживаться SD Express, способным обеспечить уровни производительности SSD до 4 ГБ/с. SDA подготовила технический документ, в котором содержится более подробная информация о новых привлекательных функциях, определенных SD 9 для карт памяти SD.
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