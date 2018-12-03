Новый AI NVIDIA превращает видео реального мира в виртуальные ландшафты

Участники конференции NeurIPS AI в этом году в Монреале могут провести несколько минут, пройдя через виртуальный город, любезно предоставленный NVIDIA. С помощью некоторых умных методов машинного обучения и удобного суперкомпьютера NVIDIA подготовила для ИИ возможность пережевывать существующие видео и использовать объекты и декорации, найденные в них, для создания интерактивных сред. Вот как это работает.

Catanzano сказал журналистам, что исследователи обучили неоперированную неврологическую модель с видео-часами, снятыми с самообслуживания на автомобильных испытаниях в городах около недели на одном из суперкомпьютеров DGX-1 компании . (Генеральный директор NVIDIA Jensen Huang однажды назвал DGX-1 эквивалентом «250 серверов в коробке», поэтому отключение подобного умения дома кажется практически невозможным).

На данный момент результаты компании говорят сами за себя. Они не так умны и детализированы как типичная сцена, созданная в видеоигре AAA, но видеоролики NVIDIA предлагают проблески в цифровых городах, заполненных объектами, которые действительно выглядят реальными.