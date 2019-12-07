Новый SSD накопитель от Patriot Viper

Серия Patriot VIPER GAMING пополнилась моделью VPR100 M.2 NVMe. SSD работает на контроллере серии Phison E12. Обеспечивает скорость чтения и записи 3300 МБ/с и 2900 МБ/с соответственно. Твердотельные накопители обладают RGB подсветкой и совместимы с ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome и Gigabyte RGB Fusion для синхронизации с остальной системой.

Накопитель поставляется в нескольких вариантах, версии с объемом памяти 256 Гб, 512 Гб, 1 Тб и 2 Тб. Работает на интерфейсе PCIe 3.0 x4. Форм-фактор m.2 2280. Поддерживает технологию NVMe 1.3. Количество циклов перезаписи зависит от объема SSD, например, у версии 2 Тб он составляет 3115 Тб. Гарантия на продукт 5 лет. Старшая модель будет стоит 399 долларов.