Новый электровелосипед VanMoof V - самый быстрый в истории

Велосипед оснащен электрическими двигателями в ступицах передних и задних колес которые питаются от огромной батареи на 700 Втч, который позволяет совершать длительные поездки, которые смягчаются за счет негабаритных шин и передней и задней подвески, прикрепленных к «прочной» алюминиевой раме. Он также оснащен новыми функциями VanMoof, такими как кнопка Turbo Boost, автоматическое переключение передач, блокировка без ключа, технологией защиты от кражи. VanMoof V первоначально будет продаваться в Нидерландах, Германии, Франции, Великобритании, США и Японии по цене 3498 долларов.