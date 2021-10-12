Новый электровелосипед VanMoof V - самый быстрый в истории

Компания VANMOOF объявила о первом высокоскоростном электрическом велосипеде от компании VanMoof V, способным поразить максимальную скорость 60 км / ч. Это намного быстрее, чем у нынешних электровелосипедов VanMoof, которые ограничены скоростью 25 км / ч. Vanmoof запускает модель V и позиционирует как вызов законодателям и градостроителям, чтобы переосмыслить устаревшие правила и начать ставить потребности людей выше автомобилей.

Велосипед оснащен электрическими двигателями в ступицах передних и задних колес которые питаются от огромной батареи на 700 Втч, который позволяет совершать длительные поездки, которые смягчаются за счет негабаритных шин и передней и задней подвески, прикрепленных к «прочной» алюминиевой раме. Он также оснащен новыми функциями VanMoof, такими как кнопка Turbo Boost, автоматическое переключение передач, блокировка без ключа, технологией защиты от кражи. VanMoof V первоначально будет продаваться в Нидерландах, Германии, Франции, Великобритании, США и Японии по цене 3498 долларов.