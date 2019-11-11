Новый финансовый директор Qualcomm

Akash Palkhiwala (Акаш Палхивала) был официально назван финансовым директором Qualcomm. Этот руководитель также был старшим вице-президентом Qualcomm CDMA Technologies (QCT). Его новое назначение заключается в том, чтобы, по словам главного исполнительного директора компании, Стива Молленкопфа, помочь привести в эру 5G.

Он начал работать в Qualcomm в 2001 году и получил степень в области машиностроения у доктора философии. Он также имеет степень магистра делового администрирования Университета Мэриленда. В QCT он отвечал за финансирование проектов в таких областях, как мобильные решения, радиочастотные интерфейсы, интернет вещей (IoT), связь и общие вычисления.