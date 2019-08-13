Новый хит продаж Xiaomi — шейный массажер за $35

Компания Xiaomi собрала на краудфандинговой площадке деньги на производство нового продукта — шейного массажера Jeeback Neck Massager G2, который уже успел стать хитом продаж.

Возможности

Массажер выполнен в форме шейного обода и предназначен для людей, которые ведут сидячий образ жизни. Из-за неправильной осанки у них нарушается кровообращение в шее, возникают головные боли, головокружения и прочие болезни, в том числе остеохондроз.

Весит массажер всего 190 г. На внутренней стороне есть три массажные головки с плавающей конструкцией. На выбор есть три вида массажа, в том числе имитация разминания и иглоукалывания, а также 15 степеней интенсивности. Переключать режимы можно с помощью пульта или приложения на смартфоне. Также есть функция подогрева до 42 градусов, которая будет кстати при плохом кровообращении зимой.

Цена

Встроенный аккумулятор обеспечивает 4 часа непрерывной работы. А если пользоваться массажером по 30 минут в день — одного заряда хватит на 8 дней работы. Если устройство не соприкасается с кожей — через 60 секунд оно автоматически выключится.Стоит Jeeback Neck Massager G2 всего $35. На производство уже собрали 1100% от первоначально запрошенной суммы, поэтому продажи стартуют 25 сентября.