Новый твердотельные накопители Seagate FireCuda 520

Компания Seagate Technology, сегодня представила новый твердотельный накопитель Seagate FireCuda 520 PCIe Gen4 x4. FireCuda 520 является самым быстрым твердотельным накопителем компании и обеспечивает совместимость со всеми материнскими платами PCIe Gen4.

Благодаря последовательной скорости чтения-записи до 45% выше, чем у дисков PCIe Gen3 NVMe, FireCuda 520 обеспечивает невероятное повышение производительности для геймеров, ищущих преимущества. SSD M.2 2280 выпускается емкостью 500 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ и совместим с новым чипсетом AMD X570 и процессорами AMD Ryzen для ПК третьего поколения. Он поддерживает технологию plug-and-play с материнскими платами PCIe Gen4, обеспечивая невероятный прирост производительности и обратную совместимость с устройствами PCIe Gen3.

Цена:

FireCuda 520 включает в себя программное обеспечение Seagate SeaTools, которое контролирует работоспособность, отслеживает производительность и информирует об обновлениях прошивки.Seagate FireCuda 520 продается по цене 124,99 долл. США (500 ГБ), 249,99 долл. США (1 ТБ) и 429,99 долл. США (2 ТБ).