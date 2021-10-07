Новый твердотельный накопитель SEAGATE GAME DRIVE FOR XBOX

Сегодня компания Seagate Technology Holdings plc, мировой лидер в сфере решений для хранения данных, официально представила новый твердотельный накопитель Game Drive for Xbox. Это новый шаг в развитии популярной линейки компании, в которой представлены накопители для владельцев консоли. Благодаря молниеносной производительности и емкости 1 ТБ пользователи смогут собрать обширную коллекцию игр для Xbox Series X, Xbox Series S и всех моделей Xbox One.

Эффектный дизайн и встроенная светодиодная подсветка в фирменном зеленом оттенке Xbox сделают эту модель Game Drive for Xbox прекрасным дополнением к современным игровым консолям. Благодаря небольшой массе и компактному размеру накопителя, а также интерфейсу USB 3.2 Gen1, обеспечивающему универсальную совместимость, пользователи смогут носить с собой целую библиотеку игр 1. Отдельный блок питания при этом не требуется. Автоматическая настройка Game Drive for Xbox средствами операционной системы Xbox займет не больше двух минут.

К накопителю прилагается ограниченная трехлетняя гарантия Seagate 2. Game Drive for Xbox емкостью 1 ТБ поступит в продажу в ноябре. Стоимость устройства составит 13 899 рублей.

Комментарии и отзывы SEAGATE GAME DRIVE FOR XBOX
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