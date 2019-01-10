Новый велосипед Cybic E-Legend с поддержкой Alexa

Компания Cybic представила на выставке CES 2019 велосипед Cybic E-Legend с поддержкой Alexa.

Cybic E-Legend имеет небольшой компьютер с цветным дисплеем, расположенный по середине руля, в котором расположился небольшой динамик и массив чувствительных микрофонов.

Велосипеды Cybic могут получить доступ к Интернету через привязанный телефон или прилагаемую SIM-карту Vodafone. В верхней части рамы, возле ствола, находится пластиковая панель с тремя физическими кнопками.

Они блокируют велосипед, используя интеллектуально встроенную блокировку задней ступицы, включают передние и задние фонари рамы и снимают изображение с помощью любой камеры, подключенной через Bluetooth или WiFi. Cybic имеет встроенный GPS для борьбы с любыми потенциальными ворами.