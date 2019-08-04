Новинка трёхколёсный электроскутер для дрифта

Хоть новинка длиной чуть более метра и весом 40 килограммов кажется немного необычной, представители Yamaha уверены в её коммерческом успехе. Руководство компании убеждено, что Tritown будет популярен на курортах и в рекреационных центрах по всему миру.Основной механизм управления необычным транспортом — передние колёса, которые наклоняются в зависимости от положения тела водителя. Фирменная конструкция дает скутеру возможность аккуратно вписываться даже в лихие повороты. В отличие от мотоцикла, подножки при этом останутся на прежнем уровне, а сам скутер не перевернется при резкой остановке. Система наклона включается посредством механизма блокировки на рулевой колонке, а встроенный в руль дроссель управляется большими пальцами ездока.Японскому автопроизводителю Yamaha уже доводилось экспериментировать с созданием оригинального транспорта, и компания явно решила продолжить сложившуюся традицию. На выставке Tokyo Motor Show она представила свою новую разработку — одноместный трехколесный скутер Tritown, который инженеры концерна уже активно тестируют в полевых условиях.О стоимости новинки пока неизвестно.