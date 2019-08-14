Новинкой Segway стал электрический самокат Max G30

Максимальная длина самоката в сложенном состоянии — 534 мм. На руле установлен цветной дисплей. Управлять новинкой можно из фирменного мобильного приложения, где реализована возможность блокировки транспортного средства, контроль скорости и состояния аккумулятора, а также включения круиз-контроля.На переднем колесе Max G30 установлен барабанный тормоз, заднее же оснащено электронным тормозом с системой рекуперации для подзарядки аккумулятора во время торможения. Диаметр бескамерных колёс с защищающим от проколов покрытием составляет 10 дюймов. Самокат способен без проблем преодолевать горки с уклоном в 20 градусов.В Max G30 установлен аккумулятор ёмкостью 551 Вт⋅ч, способный обеспечить дальность хода вплоть до 65 километров от одного заряда. Имеется поддержка быстрой зарядки. 350-ваттный мотор модели позволяет развить максимальную скорость до 25 км/ч.О стоимости новинки пока неизвестно.