Новое решение от Western Digital для создателей контента

Когда при реализации очередного увлекающего его без остатка проекта создатель пробирается через большие объемы информации, доступ к быстрым и надежным решениям для хранения данных поможет ему не только значительно улучшить свой рабочий процесс, но и снимет лишний психологический стресс и позволит дольше оставаться в креативном моменте. Учитывая высокую интенсивность рабочих нагрузок, современные профессионалы творческих отраслей нуждаются в технологии, которая поддержит необходимую динамику полета их креативных идей и избавит от переживаний, которые могут возникнуть из-за возможной утраты результатов их прекрасной работы, «узких мест» проекта или медленной скорости хранилища.

Western Digital, мировой лидер в инфраструктуре данных, запустил новое решение для неизменно увеличивающегося глобального сообщества создателей — SSD-накопитель WD Blue™ SN570 с поддержкой NVMe™. Новый встроенный флеш-диск представляет собой мощное решение для модернизации существующих компьютеров или подбора оптимальной конфигурации устройств, скомпонованных на заказ.

Чтобы поддержать вдохновение разработчиков, каждый новый NVMe SSD-накопитель WD Blue SN570 поставляется с месячной подпиской на платформу Adobe Creative Cloud**, дающую доступ к одним из лучших в мире приложений и сервисов для творчества, таким как Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere Pro и InDesign.

Разожгите вдохновение со специализированным NVMe SSD-накопителем Новый NVMe SSD-накопитель WD Blue SN570 создан для того, чтобы прослужить долго, его высокая производительность, спрятанная в небольшом форм-факторе, не допускает преград на пути воображения, обеспечивая при этом низкое энергопотребление.

Основные характеристики NVMe SSD-накопителя WD Blue SN570:
  • Технология NVMe: быстрее креативность, ниже энергопотребление. За счет скоростей чтения до 3 500 МБ/с*(у моделей на 500 ГБ* - 1 ТБ*) системы могут работать до 5 раз быстрее, чем лучшие SATA SSD-накопители от Western Digital.
  • Встроенная поддержка: благодаря скачиваемой панели Western Digital® SSD Dashboard, помогающей следить за состоянием, доступным местом, температурой и другими характеристиками диска, вы можете работать с еще большей уверенностью и спокойствием.
  • Тонкий дизайн: экономия места с помощью NVMe SSD-накопителя M.2 2280 PCIe® Gen3 x4 с односторонней записью, прекрасно подходящего для создания идеальной машины для творчества, будь то настольный или портативный компьютер.
  • Надежность: защита вашего контента с помощью таких функций, как сквозная защита маршрута передачи данных.
    • Цена и наличие

    SSD-накопитель WD Blue SN570 с поддержкой NVMe, поставляемый с 5-летней ограниченной гарантией, можно купить уже сейчас в официальном интернет-магазине Western Digital, в избранных розничных магазинах, интернет-магазинах, у реселлеров и системных интеграторов. Емкость дисков — от 250 ГБ до 1 ТБ; цены начинаются с $46,99 (минимальная рекомендованная розничная цена).

    Комментарии и отзывы WD Blue SN570
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