ONYX BOOX Nova Air 2 оценен в 36 тысяч рублей

Компания ONYX International пополнила ассортимент ридеров моделью Nova Air 2, которая работает под управлением операционной системы Android 11. Новинку оснастили 7,8-дюймовым монохромным экраном E Ink Carta Plus с разрешением 1404:1872 пикселей (плотность 300 ppi), подсветкой MOON Light 2 и сенсором WACOM для создания заметок на полях и набросков, восьмиядерным чипсетом с тактовой частотой до 2 ГГц, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi (в диапазонах 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth, разъемом USB Type-C с поддержкой OTG, функцией TTS (Text-To-Speech) для озвучивания текста, режимом Split View для работы с двумя окнами одновременно, алюминиевым корпусом толщиной 6,3 мм и литий-полимерной батареей ёмкостью 2000 мАч. Цена ридера составляет 36 тысяч рублей.