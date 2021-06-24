ONYX BOOX Volta 3 - новый ридер с умной обложкой

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, рада сообщить о расширении своей линейки новой моделью - ридером ONYX BOOX Volta 3.

ONYX BOOX Volta 3 получил встроенный модуль Bluetooth для подключения внешних устройств, а также улучшенное программное обеспечение книги, для более комфортного пользования.

Ридер Volta 3 оснащен 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta с разрешением 758x1024 точек. Интегрированная система подсветки MOON Light 2 имеет плавную регулировку цветовой температуры и использует технологию Flicker Free, значительно снижающую усталость глаз при длительном чтении. Дисплей оборудован емкостным сенсором с поддержкой Multi-touch, обеспечивающим удобное управление любыми функциями ридера.

Модель базируется на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц и имеет 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Для расширения памяти есть слот для карт MicroSD. ONYX BOOX Volta 3 оснащен модулем Wi-Fi, позволяющим не только выходить в Интернет, но и передавать файлы с других устройств и работать с онлайн-сервисами. Кроме того, новинка имеет встроенный аудиоплеер.

Ридер выполнен в тонком легком корпусе и поставляется с дизайнерской «умной» обложкой, которая имеет на боковой стороне удобные кнопки листания и переводит устройство в спящий режим при закрытии. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

ONYX BOOX Volta 3 в корпусе черного цвета поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 11 490 рублей. Приобрести ридер можно в фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX или в интернет-магазинах ONYX BOOX и Palmstore, а также у официальных дилеров компании МакЦентр.
Комментарии и отзывы ONYX BOOX Volta 3
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