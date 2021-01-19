ONYX представила три ридера Faust 2, Volta 2 и Viking

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc объявила о выпуске ридеров Faust 2, Volta 2 и Viking.

Все три модели имеют схожие характеристики, экран E Ink Carta, подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания, сенсорное управление и встроенные модули Wi-Fi. Новинки работают под управлением OC Android 4.4 и комплектуются «умными» обложками. Ридеры оснащены 4-ядерным процессором Rockchip. На борту 512 ГБ ОЗУ, а в версии ONYX BOOX Viking доступно 1 ГБ ОЗУ. Хранилище представлено 8 ГБ памяти.

Модель ONYX BOOX Viking является облегченной версией премиального ридера ONYX BOOX Monte Cristo 5. Корпус ридера выполнен из алюминиевого-магниевого сплава. В нем используется защитное стекло с антибликовым покрытием ASAHI. Приобрести ридер ONYX BOOX Viking можно за 13 990 рублей.

Ридер ONYX BOOX Faust 2 был также улучшен. Модель получила экран E Ink Carta, с более высоким разрешением и контрастностью.

Реализована подсветка MOON Light второго поколения с регулировкой цветовой температуры. Ридер получил новую библиотеку. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 10 490 рублей.

ONYX BOOX Volta 2 продолжает серию Volta. Устройство оснащено "умной обложкой" который защищает ридер и обеспечивает комфортное использование благодаря боковым кнопкам, а при закрытии обложки, ридер переходит в спящий режим.

Емкость аккумулятора 3000 мАч. ONYX BOOX Volta 2 оснащен новой программой для чтения AlReaderX, которая позволяет читать книги в большинстве популярных форматов. Стоимость модели 10 490 рублей.

Приобрести представленные модели можно в фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX или в интернет-магазинах ONYX BOOX  и Palmstore, а также у официальных дилеров компании МакЦентр.
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ONYX представила три ридера Faust 2, Volta 2 и Viking

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc объявила о выпуске ридеров ...
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