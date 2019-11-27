Ошибка в прошивке SSD-накопителей HP, приводит к их отказу при 32 768 часах использования

HP предупредила своих клиентов о том, что некоторые из ее SSD-накопителей SAS содержат ошибку, которая приводит к их сбою при 32 768 часах использования. Для постоянно включенного или работоспособного сервера это означает 3 года, 270 дней и 8 часов использования. Затронутые модели твердотельных накопителей поставляются во многих флагманских продуктах HP для серверов и систем хранения, включая их линейки продуктов HPE ProLiant, Synergy, Apollo, JBOD D3xxx, D6xxx, D8xxx, MSA, StoreVirtual 4335 и StoreVirtual 3200.

Компания HP выпустила обновление прошивки твердотельного накопителя, которое исправляет эту ошибку и не может не подчеркнуть важность развертывания этого обновления. Онлайновые инструменты обновления прошивки поддерживают Linux, Windows и VMWare.