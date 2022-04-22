OWC анонсировала новые устройства для хранения данных

OWC анонсировала на выставке NAB 2022 новые устройства для хранения данных. OWC рада продемонстрировать несколько инновационных обновлений систем хранения, которые обеспечивают невероятную скорость передачи и непревзойденную надежность для профессионалов в области медиа с интенсивными рабочими процессами хранения.

OWC с гордостью представляет Jellyfish R24 в качестве флагманского продукта линейки Jellyfish. Jellyfish R24 меняет представление о том, каким должен быть стоечный сервер для видеокоманд. R24 оснащен 24 отсеками для хранения жестких дисков и емкостью до 432 ТБ с возможностью расширения до более чем 1,5 петабайт, R24 поставляется с 512 ГБ ОЗУ, 2 ТБ кэш-памяти SSD и 8 ТБ пула кэш-памяти NVMe. На рынке нет стоечного NAS-сервера с большей мощностью. Сочетая это с той же простотой использования и программным обеспечением, которое есть у остальных моделей Jellyfish, R24 становится идеальным сервером для создания вашей контент-команды.

Док-станция OWC Thunderbolt Pro разработана специально для профессиональных рабочих процессов видео, аудио и фотографии, требующих самых быстрых подключений к док-станции. Отправляйте объемы аудио в режиме реального времени с помощью AVB 10 Гбит/с Ethernet. Загружайте фотографии в формате RAW со скоростью до 1630 МБ/с с помощью CFexpress и устройств чтения SD-карт. Переносите видеосъемку в формате 4K до 90 % быстрее. Просматривайте проекты более подробно с дисплеем 8K. Получите максимум от своих периферийных устройств.

OWC Atlas FXR размером с кредитную карту — это самое маленькое устройство чтения карт Thunderbolt CFexpress, которое легко помещается в самую маленькую сумку для камеры. OWC Atlas FXR позволяет передавать видеоматериалы и фотографии с карт CFexpress (Type-B) на месте, практически на любой компьютер или планшет с портом Thunderbolt или USB со скоростью более 1500 МБ/с.

Флеш-карта Atlas S Pro прошла интенсивное тестирование производительности, поэтому профессионалы в области видео и фото могут рассчитывать на реальную скорость своих рабочих процессов. Atlas S Pro имеет с надежную производительную скорость до 276 МБ/с при записи и 290 МБ/с при чтении. Компания гарантирует, что вы будете полностью удовлетворены этими картами SD UHS-II V90.
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