OWC анонсировала новые устройства для хранения данных

OWC с гордостью представляет Jellyfish R24 в качестве флагманского продукта линейки Jellyfish. Jellyfish R24 меняет представление о том, каким должен быть стоечный сервер для видеокоманд. R24 оснащен 24 отсеками для хранения жестких дисков и емкостью до 432 ТБ с возможностью расширения до более чем 1,5 петабайт, R24 поставляется с 512 ГБ ОЗУ, 2 ТБ кэш-памяти SSD и 8 ТБ пула кэш-памяти NVMe. На рынке нет стоечного NAS-сервера с большей мощностью. Сочетая это с той же простотой использования и программным обеспечением, которое есть у остальных моделей Jellyfish, R24 становится идеальным сервером для создания вашей контент-команды.
Док-станция OWC Thunderbolt Pro разработана специально для профессиональных рабочих процессов видео, аудио и фотографии, требующих самых быстрых подключений к док-станции. Отправляйте объемы аудио в режиме реального времени с помощью AVB 10 Гбит/с Ethernet. Загружайте фотографии в формате RAW со скоростью до 1630 МБ/с с помощью CFexpress и устройств чтения SD-карт. Переносите видеосъемку в формате 4K до 90 % быстрее. Просматривайте проекты более подробно с дисплеем 8K. Получите максимум от своих периферийных устройств.
OWC Atlas FXR размером с кредитную карту — это самое маленькое устройство чтения карт Thunderbolt CFexpress, которое легко помещается в самую маленькую сумку для камеры. OWC Atlas FXR позволяет передавать видеоматериалы и фотографии с карт CFexpress (Type-B) на месте, практически на любой компьютер или планшет с портом Thunderbolt или USB со скоростью более 1500 МБ/с.
Флеш-карта Atlas S Pro прошла интенсивное тестирование производительности, поэтому профессионалы в области видео и фото могут рассчитывать на реальную скорость своих рабочих процессов. Atlas S Pro имеет с надежную производительную скорость до 276 МБ/с при записи и 290 МБ/с при чтении. Компания гарантирует, что вы будете полностью удовлетворены этими картами SD UHS-II V90.