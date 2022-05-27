OWC представила карты памяти Atlas Pro и Atlas Pro Ultra объемом до 2 ТБ

Компания OWC объявила о выпуске карт памяти Atlas Pro и Atlas Pro Ultra.

OWC Atlas Pro CFexpress Type-B — это идеальное решение для надежной съемки изображений в формате RAW и съемки динамичных спортивных состязаний, природы и других динамичных сцен в сложных условиях в разрешении до 8K. Эти карты повышенной прочности и OWC Beyond Fast идеально подходят для профессиональных фотографов, видеооператоров и создателей контента. Карты OWC Atlas Pro CFexpress Type-B поддерживают захват до 8K, пиковую скорость 1791 МБ/с и совместимость с XQD. На карты памяти действует ограниченная гарантия до 5 лет. Совместимость с новейшими камерами Canon, Nikon, PhaseOne и Panasonic.

Карты памяти OWC Atlas Pro Ultra CFexpress доступны с емкостью 320 ГБ и 640 ГБ по цене от 399 долларов, а OWC Atlas Pro CFexpress доступны с емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ по цене от 349 долларов.

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