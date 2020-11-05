OWC представила миниатюрный SSD-накопитель

Компания OWC является одним из лидеров в производстве технологичных решений для Mac и ПК. Ассортимент компании включает внешние накопители, твердотельные накопители, док-станции и многое другое.

OWC Envoy Pro Elektron - самый быстрый и прочный миниатюрный SSD-накопитель в мире. Накопитель отличается ударопрочностью, пыленепроницаемостью и водонепроницаемостью. Скорость передачи данных может достигать 1011 мб/с. Благодаря прилагаемому кабелю USB-C и адаптеру типа A, OWC Envoy Pro Elektron полностью совместим с устройствами Mac, ПК, а также планшетами iPad Pro и Chromebook.

Портативный накопитель OWC Envoy Pro Elektron доступен объемом 240 Гб и 480 Гб, также ожидается появление моделей с 1 Тб и 2 Тб.