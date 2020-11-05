OWC представила миниатюрный SSD-накопитель

OWC Envoy Pro Elektron - самый быстрый и прочный миниатюрный SSD-накопитель в мире. Накопитель отличается ударопрочностью, пыленепроницаемостью и водонепроницаемостью. Скорость передачи данных может достигать 1011 мб/с. Благодаря прилагаемому кабелю USB-C и адаптеру типа A, OWC Envoy Pro Elektron полностью совместим с устройствами Mac, ПК, а также планшетами iPad Pro и Chromebook.
Портативный накопитель OWC Envoy Pro Elektron доступен объемом 240 Гб и 480 Гб, также ожидается появление моделей с 1 Тб и 2 Тб.