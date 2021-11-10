OWC представляет Accelsior 8M2 самый быстрый накопитель в мире

Он использует полную пропускную способность новейшей технологии PCIe и имеет высокоэффективный теплоотвод, обеспечивающий сверхнадежную скорость до 26 000 МБ/с. Создание самого быстрого твердотельного накопителя PCIe означало объединение смелых разработок с новейшими технологиями. Восемь слотов для твердотельных накопителей NVMe M.2 каждого OWC Accelsior 8M2 могут работать с полной пропускной способностью передачи данных x4. И все это безумно высокая скорость через всю архитектуру PCIe 4.0 x16 с объемом памяти до 64 ТБ.