OWC представляет Accelsior 8M2 самый быстрый накопитель в мире

OWC, ведущая технологическая компания для Mac и ПК с нулевым уровнем выбросов, а также уважаемый поставщик памяти, внешних накопителей, твердотельных накопителей, док-станций для Mac и ПК, сетевых хранилищ и комплектов для повышения производительности, объявляет о выпуске совершенно нового OWC Accelsior 8M2. OWC Accelsior 8M2 обеспечивает впечатляющую скорость и емкость хранилища для Mac Pro 2019, компьютеров с Windows или Linux и систем расширения PCIe.

Он использует полную пропускную способность новейшей технологии PCIe и имеет высокоэффективный теплоотвод, обеспечивающий сверхнадежную скорость до 26 000 МБ/с. Создание самого быстрого твердотельного накопителя PCIe означало объединение смелых разработок с новейшими технологиями. Восемь слотов для твердотельных накопителей NVMe M.2 каждого OWC Accelsior 8M2 могут работать с полной пропускной способностью передачи данных x4. И все это безумно высокая скорость через всю архитектуру PCIe 4.0 x16 с объемом памяти до 64 ТБ.

Комментарии и отзывы OWC Accelsior 8M2
Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска…
Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка дискаТестируемые сегодня твердотельные накопители PNY XLR8 CS3040 выполнены в типоразмере М.2 и они поддержива…
Представлена SD-карта ADATA Premier Extreme SDXC SD Express …
Представлена SD-карта ADATA Premier Extreme SDXC SD Express Компания ADATA представила новую SD-карту Premier Extreme SDXC SD Express Card с поддержкой PCIe и NVMe. …
TEAMGROUP запускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA …
TEAMGROUP запускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA TEAMGROUP запускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 PRO M.2 PCIe SSD, являющийся пионером на…
Western Digital выпустила твердотельный накопитель Blue SN57…
Western Digital выпустила твердотельный накопитель Blue SN57Компания Western Digital объявила о выпуске твердотельного накопителя Blue SN570 основанного на интерфейс…
Представлен SSD Addlink PlayStation 5 специально оптимизиров…
Представлен SSD Addlink PlayStation 5 специально оптимизировВладельцы PlayStation 5, желающие обновить свое внутреннее хранилище, могут быть заинтересованы в новом т…
XPG представляет твердотельные накопители PCIe M.2 2280 сери…
XPG представляет твердотельные накопители PCIe M.2 2280 сериXPG, быстрорастущий поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, объявляет о выпу…
Kingston представила твердотельные накопители серии FURY Ren…
Kingston представила твердотельные накопители серии FURY RenKingston является одним из лидеров в области продуктов для геймеров, объявляет о выпуске твердотельного н…
Kingston выпускает портативный твердотельный накопитель XS20…
Kingston выпускает портативный твердотельный накопитель XS20Kingston XS2000 - портативный твердотельный накопитель обеспечивающий высокую скорость благодаря интерфей…
Обзор Goodram HL100 512Gb SSDPR-HL100-512. Быстрый внешний дискОбзор Goodram HL100 512Gb SSDPR-HL100-512. Быстрый внешний диск
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2
Обзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкойОбзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкой
Обзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждениемОбзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждением
Обзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний дискОбзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний диск
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor