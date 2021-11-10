OWC представляет Accelsior 8M2 самый быстрый накопитель в мире

OWC, ведущая технологическая компания для Mac и ПК с нулевым уровнем выбросов, а также уважаемый поставщик памяти, внешних накопителей, твердотельных накопителей, док-станций для Mac и ПК, сетевых хранилищ и комплектов для повышения производительности, объявляет о выпуске совершенно нового OWC Accelsior 8M2. OWC Accelsior 8M2 обеспечивает впечатляющую скорость и емкость хранилища для Mac Pro 2019, компьютеров с Windows или Linux и систем расширения PCIe.

Он использует полную пропускную способность новейшей технологии PCIe и имеет высокоэффективный теплоотвод, обеспечивающий сверхнадежную скорость до 26 000 МБ/с. Создание самого быстрого твердотельного накопителя PCIe означало объединение смелых разработок с новейшими технологиями. Восемь слотов для твердотельных накопителей NVMe M.2 каждого OWC Accelsior 8M2 могут работать с полной пропускной способностью передачи данных x4. И все это безумно высокая скорость через всю архитектуру PCIe 4.0 x16 с объемом памяти до 64 ТБ.