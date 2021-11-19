OWC представляет miniStack STX с поддержкой Thunderbolt 4

OWC, ведущая технологическая компания для Mac и ПК с нулевым уровнем выбросов, а также уважаемый поставщик памяти, внешних накопителей, твердотельных накопителей, док-станций для Mac и ПК, сетевых хранилищ и комплектов повышения производительности, объявляет о выпуске OWC miniStack STX, первого в мире Thunderbolt. 4 Сертифицированное решение для хранения и расширения концентраторов, которое идеально сочетается с Mac mini. Он также является дополнением Plug and Play для компьютеров Mac, ПК, iPad, Chromebook и планшетов Android с интерфейсом Thunderbolt или USB.

Три порта Thunderbolt 4 (совместимые с USB-C) подключаются к миллионам устройств Thunderbolt, USB-C и будущих устройств и аксессуаров USB4. Универсальный отсек для жестких дисков / твердотельных накопителей и слот для твердотельных накопителей NVMe M.2 обеспечивают значительное увеличение емкости хранилища и могут быть объединены в конфигурацию RAID 1. OWC miniStack STX с производительностью до 770 МБ/с отлично подходит для редактирования видео, фотографий, аудио, виртуальных машин с интенсивным использованием полосы пропускания, а также для повседневного резервного копирования данных и задач доступа. Его рассеивающий тепло авиационный алюминий с внутренним радиатором и высокоэффективным вентилятором обеспечивает холодную и почти бесшумную работу. OWC miniStack STX позволяет редактировать, сохранять и получать к ним доступ как профессионал с несколькими доступными конфигурациями дисков. Переместите 5 ГБ отснятого материала GoPro примерно за 6 секунд. Передайте тысячи фотографий этого бесценного события за считанные секунды. Используйте диск SATA для резервного копирования Time Machine или истории файлов при работе с диском NVMe. Обладая такой высокой производительностью, OWC miniStack STX отлично подходит для редактирования многопотокового сжатого видео 4K, фотографии, звука, виртуальных машин и повседневных задач с данными. Создание вашей музыкальной системы может быть сложной задачей, но с двумя настраиваемыми дисками в OWC miniStack STX легко создать профессиональную электростанцию ​​хранения звука для записи и воспроизведения важных треков в режиме реального времени. Вы даже можете хранить все свои библиотеки циклов и семплов на твердотельном накопителе NVMe для использования во флэш-памяти с практически нулевой задержкой.
Комментарии и отзывы miniStack STX
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