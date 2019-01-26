Обновление Skype добавляет SMS-сообщения и многое другое

Microsoft выпускает крупное обновление Skype, которое добавляет множество новых функций и улучшений. Наиболее важным является возможность получать SMS-сообщения в Skype, но только если у вас настроен номер Skype с идентификатором звонящего. Microsoft развертывает интеграцию OneDrive для Skype, предоставляя пользователям легкий доступ к своим файлам. Появилась возможность отправки документов Office, PDF-файлы или любые другие 300 типов файлов, поддерживаемых OneDrive.

Другие изменения включают новую панель контактов, которая должна предоставить пользователям Skype больше контроля и дополнительные возможности для настройки. Вы даже можете добавить номер телефона к существующему контакту из профиля друзей. Нажмите и удерживайте значок Skype на своем устройстве, чтобы начать новый чат, перейти к последним чатам, начать новый вызов или изменить статус своего присутствия. Эта функция доступна только в Skype для Android (6.0+). Теперь Skype позволяет выбрать либо Wi-Fi, либо сотовую связь, когда приложение автоматически загружает фотографии.