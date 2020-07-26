Обновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфона

Видео обзор

Сегодня мы бы хотели провести небольшой инструктаж по обновлению базы и прошивке комбо-видеорегистратора iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфона. Давайте подробно разберем каждый шаг на ОС iOS и ОС Android.

iBOX F5 Laser Signature WiFi

Владельцы комбо-видеорегистраторов порой сталкиваются с тем, что после запуска своего автомобиля на экране устройства появляется надпись – «База данных сильно устарела! Пожалуйста обновите». Что нужно делать в данной ситуации?

Перед тем, как начать, хочется отметить немаловажный факт. Карта памяти, установленная в комбо-видеорегистраторе iBOX F5 Laser Signature WiFi должна иметь скорость передачи данных не ниже 40 мбит/сек. Чем ниже скорость передачи данных на карте тем дольше комбо будет обновляться и есть шанс того что обновление будет установлено не корректно.

Обновление с iOS

Скачиваем приложение iBOX на свой смартфон, после чего необходимо включить Wi-Fi в комбо устройстве. Для этого необходимо нажать следующие кнопки управления: «М»-«М»-«Ок»-«Стрелочка»-«Ок».

Далее подключаемся к сети Wi-Fi видеорегистратора при помощи своего смартфона. Пароль очень простой – 12345678.

Запускаем приложение и нажимаем обновление базы камер. Далее двигаемся следуя подсказкам на экране смартфона. Начинается процесс скачивания и установки обновления базы камер. Обновление ПО происходит по такой же цепочке.

Обновление Android

При обновлении со смартфона на ОС Android порядок действий практически не отличается от OC iOS. Однако есть одни небольшой нюанс. Когда вы дойдете до пункта скачивания обновления базы и ПО на ваш смартфон, необходимо отключиться от сети Wi-Fi iBOX F5 Laser Signature из-за отсутствия подключения к интернету.

После того, как обновление загрузится, необходимо вновь произвести подключение по Wi-Fi к iBOX F5 Laser Signature и двигаться по всплывающим подсказкам. Все легко и просто. Более детальную инструкцию вы можете посмотреть в видео обзоре.