Обновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфона

Сегодня мы бы хотели провести небольшой инструктаж по обновлению базы и прошивке комбо-видеорегистратора iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфона. Давайте подробно разберем каждый шаг на ОС iOS и ОС Android.

Видео обзор

iBOX F5 Laser Signature WiFi

Владельцы комбо-видеорегистраторов порой сталкиваются с тем, что после запуска своего автомобиля на экране устройства появляется надпись – «База данных сильно устарела! Пожалуйста обновите». Что нужно делать в данной ситуации?

Перед тем, как начать, хочется отметить немаловажный факт. Карта памяти, установленная в комбо-видеорегистраторе iBOX F5 Laser Signature WiFi должна иметь скорость передачи данных не ниже 40 мбит/сек. Чем ниже скорость передачи данных на карте тем дольше комбо будет обновляться и есть шанс того что обновление будет установлено не корректно.

Обновление с iOS

Скачиваем приложение iBOX на свой смартфон, после чего необходимо включить Wi-Fi в комбо устройстве. Для этого необходимо нажать следующие кнопки управления: «М»-«М»-«Ок»-«Стрелочка»-«Ок».

Далее подключаемся к сети Wi-Fi видеорегистратора при помощи своего смартфона. Пароль очень простой – 12345678.

Запускаем приложение и нажимаем обновление базы камер. Далее двигаемся следуя подсказкам на экране смартфона. Начинается процесс скачивания и установки обновления базы камер. Обновление ПО происходит по такой же цепочке.

Обновление Android

При обновлении со смартфона на ОС Android порядок действий практически не отличается от OC iOS. Однако есть одни небольшой нюанс. Когда вы дойдете до пункта скачивания обновления базы и ПО на ваш смартфон, необходимо отключиться от сети Wi-Fi iBOX F5 Laser Signature из-за отсутствия подключения к интернету.

После того, как обновление загрузится, необходимо вновь произвести подключение по Wi-Fi к iBOX F5 Laser Signature и двигаться по всплывающим подсказкам. Все легко и просто. Более детальную инструкцию вы можете посмотреть в видео обзоре.

Комментарии и отзывы iBOX F5 Laser Signature WiFi
Обзоры:
Обзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо-видеорегистратор в форм-факторе зеркалаОбзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо-видеорегистратор в форм-факторе зеркала
Обзор GRAVITERO 4G. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторингомОбзор GRAVITERO 4G. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторингом
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и AndroidОбзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android
Новости:
Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителя

Ограничения на полеты ожидаемо повысили популярность автомобильных путешествий, как внутри своего региона...
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android

К сожалению, неприятности с автомобилем не ограничиваются только авариями и действиями мошенников во врем...
Обзор Prestigio RoadRunner 425. Видеорегистратор с защитой от перегрева

Тестируемый сегодня видеорегистратор Prestigio RoadRunner 425 поддерживает съемку в Full HD разрешении со...
Обновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфонаОбновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфона
Лучшие сварочные аппараты. Aurora SPEEDWAY 200 SynergicЛучшие сварочные аппараты. Aurora SPEEDWAY 200 Synergic
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизаторомОбзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизатором
Обзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой
Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45
Обзор KIOXIA TransMemory U365 256GB. Быс...
Обзор KIOXIA TransMemory U365 256GB. БысНа прошлой неделе мы проводили тестирование флешки Kioxia U301 128GB...
HP обновила ноутбук Omen 15...
HP обновила ноутбук Omen 15HP обновила не только начинку ноутбука Omen 15, но и внешний дизайн. Обновленный дизайн включает более то...
Разработчик THQ Nordic выпустила игру De...
Разработчик THQ Nordic выпустила игру DeПосле того как разработчик обновил видеоигру Destroy All Humans, было объявлено, что игра появится 28 июл...
Бюджетный Redmi 8A Dual получил версию н...
Бюджетный Redmi 8A Dual получил версию нБренд Redmi выпустил новую версию бюджетного смартфона Redmi 8A Dual, который продавался только в вариант...
Представлена линейка ноутбуков Dynabook ...
Представлена линейка ноутбуков Dynabook Ноутбуки компании Dynabook являются одним из популярных вариантов для бизнес-игроков. Но компания решила ...
Обзор Robomow RS615u. Робот-газонокосилк...
Обзор Robomow RS615u. Робот-газонокосилкКрасивый газон требует не только наличия загородного дома, но и кропотливого труда с выравниванием, засев...
Представлена 3D-карта EVGA GeForce GTX 1...
Представлена 3D-карта EVGA GeForce GTX 1Компания EVGA пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce GTX 1650 KO Ultra, которая ориентирована на...
Представлен ПК-корпус Aerocool Mecha ARG...
Представлен ПК-корпус Aerocool Mecha ARGКомпания Aerocool пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Mecha ARGB, предназначенной для создания игро...
Microsoft подтвердила выпуск Windows 10X...
Microsoft подтвердила выпуск Windows 10XИзначально операционная система Windows 10X разрабатывалась для устройств с двойным дисплеем, в частности...
Dell готовит игровой компьютер...
Dell готовит игровой компьютерКомпания Dell очень хорошо себя чувствует на рынке компьютеров, так как это крайне популярный производите...
Стартовали продажи Tion бризер 3S rubete...
Стартовали продажи Tion бризер 3S rubeteЛидер российского рынка интернета вещей rubetek и крупнейший российский разработчик и производитель бытов...
Представлен обновленный игровой ПК MSI M...
Представлен обновленный игровой ПК MSI MКомпания MSI представила обновленный вариант компактного игрового ПК MEG Trident X, который ожидаемо полу...
Обзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферииОбзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферии
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Обзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкойОбзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкой
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Обзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнесаОбзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнеса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor