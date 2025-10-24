Обзор Hikvision AE-DC5313-C6PRO. Видеорегистратор с 1600p, GPS и Wi-Fi

Видеорегистратор – это обязательный аксессуар для любого автомобиля, да возможно и за несколько лет не потребуется снимать карту памяти, но от критических ситуаций на дороге никто из нас не застрахован и тогда именно видеозапись сможет стать тем самым доказательством невиновности. Изучаемый сегодня Hikvision AE-DC5313-C6PRO поддерживает видеозапись в разрешении до 1600p с углом обзора 130 градусов, оснащен датчиком удара, автоматически блокирующий важные ролики от перезаписи. Сопровождается приложением для удобного переноса файлов без снятия видеорегистратора с лобового стекла.

Комплектация

Поставляется в коробке со схематичным изображением видеорегистратора и данными по его ключевым особенностям. Внутри зафиксирован на подложке из пластика, предотвращающего тряску.

комплектация Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Комплект включает адаптер питания в прикуриватель, кабель USB, руководство пользователя.

комплектация Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Внешний вид

Крепление на лобовое стекло является частью корпуса и это надежнее за счет отсутствия съемных элементов, подверженных излому, особенно при эксплуатации в зимнее время. Для фиксации используется двухсторонний скотч, обеспечивающий хорошее качество сцепления и отсутствие тряски при езде по неровным дорогам.

внешний вид Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Регулировка угла съемки после проведения монтажа идет поворотом части объектива. Диапазона регулировки достаточно под любые особенности лобового стекла.

внешний вид Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Сама оптическая группа собрана из стеклянных линз. Угол обзора 130 градусов, диафрагма F/1.6.

внешний вид Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Питание подается в основании крепежа. Длина комплектного кабеля – 3 метра и этого достаточно для проведения скрытого монтажа.

внешний вид Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Справа группа из четырех механических кнопок, используемый для взаимодействия с интерфейсом. Заметно не выступают за пределы, нажимаются с небольшим усилием, исключая ложные нажатие.

внешний вид Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Слева слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители с большим объемом.

внешний вид Hikvision AE-DC5313-C6PRO

На лицевой стороне Hikvision AE-DC5313-C6PRO несколько наклеек с серийным номером и информацией по производителю. Перед эксплуатацией можно будет удалить для неприметности со стороны улице. Общий внешний вид выдержанный.

внешний вид Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Сторона водителя занята цветным дисплеем с диагональю 3.93 дюйма. Изображение хорошо читается под разными углами наклона.

Интерфейс

В настройках меняется разрешение съемки. Доступны режимы с 30 и 60 кадрами в секунду, разным разрешением. Включение или отключение микрофона. Съемка при сработке G-датчика, привязка видео захваченного события.

настройка Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Включение HDR. Отображение скорости на снимаемых роликах. Включение или отключение Wi-Fi.

настройка Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Включение помощи на дорогах ADAS с контролем движения в полосе. Общие системные настройки. Форматирование карты памяти.

настройка Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Экран с QR-кодом для загрузки приложения. Данные по точке доступа Wi-Fiю

настройка Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Софт

Для iOS и Android доступно бесплатное приложение. С помощью него можно просматривать потоковую запись с камеры. Выбрать разрешение съемки. Провести общие настройки системы.

софт Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Проверить качество GPS-позиционирования. Просмотреть записанные файлы. Удалить или перенести в память смартфона.

софт Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Тесты

В Hikvision AE-DC5313-C6PRO установлен сенсор OS 05A20. Разрешение съемки 1600p 30кадров, 1440p 30 кадров, 1080p 60 кадров. Используется современный кодек H.265. Видеорегистратор оснащен модулем GPS. Он используется для отображения данных по разрешенной скорости на участке, а также фиксирует маршрут и скорость на записанных видеороликах.

тесты Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Дневная запись Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Ночная запись Hikvision AE-DC5313-C6PRO

Итоги

Hikvision AE-DC5313-C6PRO – видеорегистратор с высоким качеством снимаемых видео, Wi-Fi и приложением для смартфона, GPS-модулем, поддержкой емких карт памяти, простота монтажа, информативный дисплей, функция мониторинга парковки, датчик удара с защитой роликов от перезаписи.
