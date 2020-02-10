Обновление для Intel SSD Toolbox

Компания Intel улучшает свое программное обеспечение и разрабатывает новые функции для улучшения производительности, а также устраняет недостатки и ошибки предыдущих версий. Компания представила новую версию ПО для SSD Intel SSD Toolbox v3.5.12.

Программное обеспечение Intel SSD Toolbox управляет SSD накопителем. Он функционален, осуществляет мониторинг работы диска. Предоставляет информацию о состоянии диска, модели накопителя, серийный номер и количество свободного пространства.

Обновление весит 82,26 Мб и доступно для скачивания с сайта производителя. Добавлена поддержка твердотельных накопителей Intel серии 665p. Обновление коснулось встроенного ПО твердотельного накопителя Intel Optane 900P.