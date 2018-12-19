Обновленная версия велосипедов Jump от компании Uber

2018-12-19, Автор - Ganibal; Продукт - Jump; [116]
Компания Jump готовит выпустить обновленную версию своих велосипедов.

В обновление войдут такие функции как держателем для вашего телефона и выдвижным кабельным замком, который облегчит защиту велосипеда, но самой важной частью станет, то что появится заменяемый аккумулятор. Это означает, что команде Jump не нужно будет брать велосипед с улицы, чтобы зарядить его - снятие аккумулятора займет всего несколько минут. Приборная панель переместится от задней части к рулю, поэтому установка велосипеда на удержание или запрос на ремонт должны оказаться немного более удобными. Система выводов исчезнет, и вместо можно будет сканировать через QR-код, чтобы разблокировать велосипед. Резервирование или разблокировка тоже должны стать быстрее благодаря подключению 4G.

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