Обзор Hiper ARGun200. Пистолет виртуальной реальности

2018-04-22, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Hiper ARGun200; [184]
Игры на смартфонах постепенно переходят на совершенно новый уровень развития, и огромной популярностью пользуются устройства виртуальной реальности. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию AR-пистолет от компании Hiper, которая не перестает баловать своих покупателей интересными решениями. Встречайте, перед вами Hiper ARGun200, позволяющий отвлечься от работы и весело провести время. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Hiper ARGun200. В комплект поставки входят:
  • Пистолет Hiper ARGun200
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Гарантия производителя 1 год
  • Интерфейс подключения: Bluetooth 4.0
  • Тип электропитания: батарейки 2xAAA
  • Высота: 15.5 см
  • Ширина: 23.5 см
  • Глубина: 2.4 см
  • Вес: 0.15 кг
  • Поддержка телефонов: 3.5-5.5"
  • Совместимость: iOS 7+, Android 5+
  • Для корректной работы приложения AR Gun обязательно наличие у смартфона гироскопа

Внешний вид

Начнем с того, что Hiper ARGun200 является младшей моделью в своей серии, и здесь нет ничего необычного. Устройство выполнено из черного пластика. К качеству сборки у нас никаких существенных нареканий не возникло. Все закреплено аккуратно и надежно.

Дизайн девайса схож с обычным пистолетом, однако вместо мушки здесь находится винтовое крепление для установки крепления для смартфона.

Крепление зажим для смартфона поддерживает устройства с диагональю дисплея до 5.5 дюймов. Для предотвращения смартфона от повреждения по краям зажима установлены резиновые вставки. Смартфон держится уверенно и не шатается.

На рукоятке расположился отсек под батарейки типа ААА. Самих батареек в комплектации нет. Для работы необходимо 2 батарейки.

Спусковой крючок нажимается с небольшим усилием, что позволяет влиться в атмосферу игры.

На кончике ствола обосновалась еще одна кнопка, которая отвечает за вкл/выкл устройства для подключения к смартфону при помощи Bluetooth. При включении рядом с кнопкой начинает мигать красный световой индикатор.

Hiper ARGun200 отлично ложиться на руку, что позволяет ощутить себя в роли настоящего стрелка.

Настройка

Для корректной работы девайса необходимо закачать на свой смартфон бесплатную программу ARGun. Для этого достаточно просканировать штрих код на креплении для смартфона.

Порадовало то, что система автоматически определяет виртуальный пистолет после включения приложения. Здесь представлено огромное количество различных игр. Некоторые из них уже предустановлены, некоторые необходимо установить вручную. Другими словами, здесь есть где разгуляться, и не скучать.

В связи с тем, что в Hiper ARGun200 всего одна кнопка управления, которая отвечает за ведение огня, передвигаться в той или иной игре, при помощи пистолета, не получится. В некоторых играх передвигаться можно при помощи нажатия на дисплей смартфона, однако не сказать, что это удобно.

У некоторых пользователей, возможно, могут появиться проблемы с работой девайса. Но следует отметить, что проблема скрывается не в Hiper ARGun200, а в вашем смартфоне, где не корректно настроен акселерометр. В связи с чем не спешите с выводами и попробуйте поиграть на другом смартфоне.

Hiper ARGun200 показывает отличные результаты в работе. Разнообразие игр позволяет Hiper ARGun200 не надоедать даже при длительном пользовании. Hiper ARGun200 сможет стать отличным подарком не только для вашего ребенка, но и, к примеру, другу.

Итоги

Подведем итоги по пистолету виртуальной реальности Hiper ARGun200. Начнем с того, что устройство полностью оправдывает свою стоимость. Кажется пора перейти на новый уровень мобильных игр и не засиживаться длительное время перед телефоном. Интересный дизайн и не дорогая цена, несомненно, привлечет внимание покупателей. Да, здесь нет множества кнопок управлений, которые бы увеличили возможности в игре, однако, как нам кажется, Hiper ARGun200 отлично подойдет для того, чтобы поднять себе настроение постреляв в зомби, корабли и т.д. Существенных минусов нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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