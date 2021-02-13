Обзор Hiper iOT SP28. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом»

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от Hiper, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом» - Hiper iOT SP28. Это компактный сетевой фильтр с тремя розетками и сразу с 4 USB портами. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 2600 рублей. Давайте детальней изучим данное решение.

Видео обзор

Внешний вид и функционал

Корпус выполнен из прочного пластика в белом цвете, что позволяет вписаться устройству в интерьер любого рабочего места. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Провод питания прочный и длины более чем достаточно для комфортного пользования.

На лицевой части расположена кнопка вкл/выкл устройства. Здесь же можно увидеть небольшие прорези, которые имитируют решетку, однако это всего лишь обман зрения.

Снизу размещены специальные резиновые ножки для предотвращения от скольжения по поверхности стола и краткая техническая информация. Не понравится может отсутствие крепления для подвешивания на стену. Устройство можно будет разместить лишь на ровной поверхности.

3 евро розетки и 4 USB порта вынесены на верхнюю часть. Над каждым разъемом находится отдельный светодиодный индикатор состояния работы. Хочется отметить, что в данный корпус, как нам кажется, можно было разместить еще одну розетку и уровнять количество розеток и USB портов, но увы. Но вряд ли это можно назвать существенным минусом.

Функционал и возможности

Для полноценной работы необходимо закачать и установить на свой смартфон бесплатное мобильное приложение HIPER IOT, позволяющее управлять функционалом сетевого фильтра. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу, разобраться в работе и настройке устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. Для работы необходимо Wi-Fi подключение к сети Интернет.

В основном меню представлены все группы розеток и USB-портов, которые, при необходимости, можно отключить, либо включить самостоятельно. Каждую розетку можно включить, либо отключить по отдельности, однако разработчики такой же возможности проделать с USB-разъемами не дали. Их можно включить/отключить только всей группой.

Для удобства пользователь может задать название каждой розетке либо группе USB-разъемов. Это позволит помнить какое устройство было подключено в сетевой фильтр.

Однако главной изюминкой данного устройство является то, что пользователям доступна возможность создавать всевозможные сценарии и даже выставлять отдельные таймеры для включения/выключения розеток и USB-портов. Причем все это можно проделывать удаленно при помощи своего смартфона. Кроме того, сетевой фильтр поддерживает голосовых помощников Яндекс Алиса и Google Home.

Все розетки выполнены с заземлением и получили дополнительную защиту от короткого замыкания. USB-порты легко можно использовать для зарядки своих мобильных устройств. Другими словами, данный сетевой фильтр станет отличной защитой для компьютерной, домашней и офисной техники от помех электросети, перегрузок и токов короткого замыкания. Чуть ниже можете ознакомиться с характеристиками:
  • Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
  • Напряжение: 100-250В
  • Выходной ток USB: 2А
  • Выходной ток розеток: 10А

Итоги

Подводя итоги по Hiper iOT SP28, следует отметить, что перед нами идеальное решение для защиты ваших устройств, которые находятся в вашем доме, либо в офисе. Hiper iOT SP28 сумеет дополнить «Умный дом» новыми красками. Вариаций использования данного девайса очень много. Каждый сумеет подобрать для себя что-то свое. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал и адекватная цена. Среди минусов может не понравиться отсутствие элементов крепления на стену и возможность отключать каждый USB-разъем по отдельности. В целом устройство отлично показало себя в работе и, как нам кажется, сумеет заинтересовать многих покупателей.
Комментарии и отзывы Hiper iOT SP28
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