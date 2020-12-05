Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB

Комплект поставки и цена

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для пользователей смартфонов, ПК и ноутбуков. Встречайте, перед вами накопитель от компании Kingston - DataTraveler Duo 64GB. Модель оснащена сразу двумя разъемами USB, что позволяет подключать устройство к стандартным портам USB Type-A и USB Type-C. Давайте детальней изучим данное решение.Устройство поставляется в компактной упаковке с подробной технической информацией. На момент написания обзора Kingston DataTraveler Duo можно было приобрести приблизительно за 900 рублей. Комплект поставки включает в себя лишь само устройство.

Внешний вид

Компактный и стильный дизайн накопителя сумеют привлечь внимание покупателей. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Разработчикам следует отдать должное за инновационный корпус, который не предусматривает колпачки для защиты разъемов. Здесь был использован двойной слайдер, который обеспечивает не только надежную защиту, но и существенно упрощает работу для пользователей.

Слайдеры, для удобства, были разделены. То есть каждый разъем можно открывать и закрывать отдельно.

Кроме того, в центральной части накопителя разработчики предусмотрели небольшую площадку под пальцы, чтобы пользователям было максимально комфортно пользоваться слайдерами.

Тесты

AJA System Test

В нашем распоряжении накопитель емкостью 64 Гб. Устройство совместимо с ноутбуками, ПК, мобильными устройствами и даже может служить в качестве дополнительного объема памяти. Понравилось то, что разработчики использовали протокол скорости USB 3.2 Gen 1, что позволило обеспечить быстрый доступ к информации и переносу различных файлов и документов. Отдельное внимание следует уделить тому, что производитель дает пятилетнюю гарантию на свое устройство и бесплатную техническую поддержку. Накопитель показал хорошие результаты в работе. Чуть ниже вы можете ознакомиться с проведенными тестами:

AnvilPro

AS SSD Benchmark

CrystalDiskMark 6

HD Tune Pro

Итоги

Подводя итоги по Kingston DataTraveler Duo, следует отметить, что перед нами отличное решение для тех пользователей, которым часто необходимо быстро перенести необходимые файлы со своих мобильных устройство на ПК или ноутбук. Стильный, сразу два разъема USB, в качественном и прочном корпусе с двойным слайдером и за отличную стоимость. Все это, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.