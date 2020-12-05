Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB

Комплект поставки и ценаУстройство поставляется в компактной упаковке с подробной технической информацией. На момент написания обзора Kingston DataTraveler Duo можно было приобрести приблизительно за 900 рублей. Комплект поставки включает в себя лишь само устройство.
Внешний видКомпактный и стильный дизайн накопителя сумеют привлечь внимание покупателей. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.
Разработчикам следует отдать должное за инновационный корпус, который не предусматривает колпачки для защиты разъемов. Здесь был использован двойной слайдер, который обеспечивает не только надежную защиту, но и существенно упрощает работу для пользователей.
Слайдеры, для удобства, были разделены. То есть каждый разъем можно открывать и закрывать отдельно.
Кроме того, в центральной части накопителя разработчики предусмотрели небольшую площадку под пальцы, чтобы пользователям было максимально комфортно пользоваться слайдерами.
ТестыВ нашем распоряжении накопитель емкостью 64 Гб. Устройство совместимо с ноутбуками, ПК, мобильными устройствами и даже может служить в качестве дополнительного объема памяти. Понравилось то, что разработчики использовали протокол скорости USB 3.2 Gen 1, что позволило обеспечить быстрый доступ к информации и переносу различных файлов и документов. Отдельное внимание следует уделить тому, что производитель дает пятилетнюю гарантию на свое устройство и бесплатную техническую поддержку. Накопитель показал хорошие результаты в работе. Чуть ниже вы можете ознакомиться с проведенными тестами:
AJA System Test
AnvilPro
AS SSD Benchmark
CrystalDiskMark 6
HD Tune Pro