Обзор ORICO 7566C3-SV. Лучший скоростной карт-ридер

2018-05-27, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - ORICO 7566C3-SV; [155]
В вашем распоряжении множество накопителей, и вам не редко приходится выгружать в ПК или ноутбук необходимые файлы? Однако стандартные решения для передачи данных не могут обеспечить быструю скорость, и приходится либо смириться с этим, либо выкручиваться из сложившейся ситуации. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередное детище компании ORICO, многофункциональный карт-ридер ORICO 7566 Series. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 1300 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной фирменной упаковке компании ORICO на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • Карт-ридер ORICO 7566
  • Кабель USB 3.0
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Тип устройства: Карт-ридер
  • Слоты для карт памяти: Secure Digital, Compact Flash, M2, Memory Stick, XD
  • Подключение к ПК: USB 3.0
  • Скорость сигнала: 5 Гбит/сек
  • Материал корпуса: Алюминиевый сплав
  • Индикатор состояния
  • Габариты: 78 x 42 x 8 мм
  • Вес: 115 грамм

Внешний вид и функционал

Карт-ридер для многих пользователей это обычное устройство с пластиковым корпусом. Однако компания ORICO пошла дальше и сумела создать действительно интересный девайс. Перед вами стильное, многофункциональное решение, выполненное из качественного алюминиевого корпуса, что позволило существенно увеличить срок службы устройства. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось, все собрано аккуратно и без всяких зазоров.

На верхней части устройства находится светодиодный индикатор состояния работы.

Главной изюминкой девайса является наличие всех популярных разъемов для подключения накопителей. На одной из боковых граней можно увидеть следующие слоты для карт памяти: MS, TF, M2 и SD. Они прикрыты черной глянцевой вставкой.

На противоположной грани расположились слот для карты памяти XD и Compact Flash. Рядом с ними находится разъем для подключения кабеля USB 3.0.

Кабель для подключения к ПК и ноутбуку достаточно длины для комфортного пользования.

Компактный и стильный дизайн карт-ридера позволяет переносить устройство в любое удобное для вас место и вписаться в интерьер любого рабочего места. Другими словами, ORICO ORICO 7566 придется по душе даже самым капризным пользователям.

Следует отметить, что данный карт-ридер больше привлечет внимание профессиональных фотографов, видеографов и других пользователей, в вооружении которых есть не только SD и TF карты. Такое обилие слотов для карт памяти является большим плюсом, когда для передачи данных используется одно, а не несколько устройств. Кроме того, данный девайс показывает отличную скорость.

Тесты

Устройство показало отличные результаты в работе, особенно при работе с объемными файлами. Удобно то, что для работы, к примеру обработки фото/видео материала, не обязательно перекачивать файлы на ваш ПК или ноутбук. Скорость сигнала, за счет использованных технологий, достигает до 5 Гбит/с, чего вполне достаточно для быстрой работы. Если бы сюда добавили еще и разъем USB, чтобы была возможность подключать к ORICO 7566C3-SV внешние жесткие диски, то цены бы ему не было. Далее предлагаем познакомиться с результатами тестов. Было использовано три различных носителя: MS, TF и SD карты.
  • MS

  • TF

  • SD

Итоги

Подведем итоги по карт-ридеру ORICO 7566C3-SV. Устройство, не смотря на свою низкую стоимость, получило под свое управление множество преимуществ которые, несомненно, сумеют привлечь внимание покупателей. Здесь есть все необходимые порты для различных носителей, что позволяет использовать данный девайс профессиональным фотографам, видеографам, которым необходимо надежное, и в то же время скоростное решение. Алюминиевый корпус позволил существенно увеличить срок службы устройства, и более того, придать отличный внешний вид. Вряд ли можно назвать отсутствие USB-порта существенным минусом. Лично нам кажется, что проблем с USB-разъемом на ПК вряд ли появится. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

Комментарии:
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