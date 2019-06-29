Обзор ORICO ODC-2A5U-WH. Сетевой фильтр на 5 USB (2.4 А)

Комплект поставки

Вы часто заряжаете свои мобильные устройства на своем рабочем столе? Согласитесь, что всегда есть одна проблема – нехватка розеток, а занимать USB-порты на своем ПК или ноутбуке не совсем удобно и вы не получите максимально быстрой зарядки. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный сетевой фильтр от компании ORICO, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель ODC-2A5U-WH. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в фирменной упаковке от компании ORICO на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено лишь само устройство и документация. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости данного решения.

Особенности

Тип: сетевой фильтр

Максимальная нагрузка: 2500 Вт

Напряжение сети: 250 В

Номинальная сила тока: 10 А

Количество розеток: 2

USB порт: 5 шт.

Длина кабеля: 1.5 м

Функции: заземление, выключатель на корпусе

Размеры (ДхШхВ): 130x130x73 мм

Цвет: белый

Защита от скачков напряжения, короткого замыкания, перегрева, перегрузки, излишней зарядки

Внешний вид и функционал

ORICO ODC-2A5U-WH сумеет порадовать всех. Ведь данное решение является универсальным зарядным устройством, и в то же время сетевым фильтром с двумя розетками. Дизайн, как нам кажется, сумеет вписаться в интерьер любого места. Корпус выполнен из качественного огнеупорного ABS-пластика, способный выдержать температуру до 750 градусов. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло.

Сверху расположены две евро розетки.

Чуть выше расположены сразу пять USB-портов с максимальной выходной мощностью в 2.4 А.

Скачков напряжения

Короткого замыкания

Перегрева

Перегрузки

Излишней зарядки

Кроме того, устройство получило под свое управление надежную защиту от различных сбоев в электрической сети:

Другими словами, вам не придется переживать за сохранность подключенных к сетевому фильтру устройств. Также следует отметить, благодаря «умной» системе, ORICO ODC-2A5U-WH сумеет подобрать для каждого устройства оптимальные параметры зарядки.

Между розетками и USB портами расположена специальная полочку для вашего смартфона или планшета, что обеспечивает оптимальный угол экрана, позволяющий комфортно просматривать изображения, либо видео материал.

На основании фильтра расположены четыре резиновые ножки, позволяющие не скользить по поверхности стола.

Слева размещена кнопка вкл/выкл устройства и несъемный кабель для питания.

Длины кабеля в 1.5 м более чем достаточно для удобного размещения устройства на вашей рабочей зоне.

Итоги

Подводя итоги по ORICO ODC-2A5U-WH, следует отметить, что данный сетевой фильтр станет идеальным помощником для тех, кто устал от бесконечных проводов, которые тянутся со всех сторон. Всего одно устройство сумеет обеспечить зарядкой и питанием сразу семи устройств: ПК, ноутбука, смартфона, планшета, MP3-плеера и т.д. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественный материалы и сборка, наличие сразу 5 USB-портов, отличный функционал, защита от сбоев в электросети и конечно же приятный ценник. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. Как нам кажется, ORICO ODC-2A5U-WH полностью оправдывает свою стоимость и бьет конкурентов на повал.