Обзор ORICO ODC-2A5U-WH. Сетевой фильтр на 5 USB (2.4 А)

Вы часто заряжаете свои мобильные устройства на своем рабочем столе? Согласитесь, что всегда есть одна проблема – нехватка розеток, а занимать USB-порты на своем ПК или ноутбуке не совсем удобно и вы не получите максимально быстрой зарядки. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный сетевой фильтр от компании ORICO, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель ODC-2A5U-WH. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Комплект поставкиУстройство поставляется в фирменной упаковке от компании ORICO на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено лишь само устройство и документация. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости данного решения.
Особенности
- Тип: сетевой фильтр
- Максимальная нагрузка: 2500 Вт
- Напряжение сети: 250 В
- Номинальная сила тока: 10 А
- Количество розеток: 2
- USB порт: 5 шт.
- Длина кабеля: 1.5 м
- Функции: заземление, выключатель на корпусе
- Размеры (ДхШхВ): 130x130x73 мм
- Цвет: белый
- Защита от скачков напряжения, короткого замыкания, перегрева, перегрузки, излишней зарядки
Внешний вид и функционалORICO ODC-2A5U-WH сумеет порадовать всех. Ведь данное решение является универсальным зарядным устройством, и в то же время сетевым фильтром с двумя розетками. Дизайн, как нам кажется, сумеет вписаться в интерьер любого места. Корпус выполнен из качественного огнеупорного ABS-пластика, способный выдержать температуру до 750 градусов. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло.
Сверху расположены две евро розетки.
Чуть выше расположены сразу пять USB-портов с максимальной выходной мощностью в 2.4 А.
Кроме того, устройство получило под свое управление надежную защиту от различных сбоев в электрической сети:
- Скачков напряжения
- Короткого замыкания
- Перегрева
- Перегрузки
- Излишней зарядки
Другими словами, вам не придется переживать за сохранность подключенных к сетевому фильтру устройств. Также следует отметить, благодаря «умной» системе, ORICO ODC-2A5U-WH сумеет подобрать для каждого устройства оптимальные параметры зарядки.
Между розетками и USB портами расположена специальная полочку для вашего смартфона или планшета, что обеспечивает оптимальный угол экрана, позволяющий комфортно просматривать изображения, либо видео материал.
На основании фильтра расположены четыре резиновые ножки, позволяющие не скользить по поверхности стола.
Слева размещена кнопка вкл/выкл устройства и несъемный кабель для питания.
Длины кабеля в 1.5 м более чем достаточно для удобного размещения устройства на вашей рабочей зоне.