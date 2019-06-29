Обзор ORICO ODC-2A5U-WH. Сетевой фильтр на 5 USB (2.4 А)

2019-06-29, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - ORICO ODC-2A5U-WH; [286]
Вы часто заряжаете свои мобильные устройства на своем рабочем столе? Согласитесь, что всегда есть одна проблема – нехватка розеток, а занимать USB-порты на своем ПК или ноутбуке не совсем удобно и вы не получите максимально быстрой зарядки. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный сетевой фильтр от компании ORICO, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель ODC-2A5U-WH. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковке от компании ORICO на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено лишь само устройство и документация. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости данного решения.

Особенности

  • Тип: сетевой фильтр
  • Максимальная нагрузка: 2500 Вт
  • Напряжение сети: 250 В
  • Номинальная сила тока: 10 А
  • Количество розеток: 2
  • USB порт: 5 шт.
  • Длина кабеля: 1.5 м
  • Функции: заземление, выключатель на корпусе
  • Размеры (ДхШхВ): 130x130x73 мм
  • Цвет: белый
  • Защита от скачков напряжения, короткого замыкания, перегрева, перегрузки, излишней зарядки

Внешний вид и функционал

ORICO ODC-2A5U-WH сумеет порадовать всех. Ведь данное решение является универсальным зарядным устройством, и в то же время сетевым фильтром с двумя розетками. Дизайн, как нам кажется, сумеет вписаться в интерьер любого места. Корпус выполнен из качественного огнеупорного ABS-пластика, способный выдержать температуру до 750 градусов. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло.

Сверху расположены две евро розетки.

Чуть выше расположены сразу пять USB-портов с максимальной выходной мощностью в 2.4 А.

Кроме того, устройство получило под свое управление надежную защиту от различных сбоев в электрической сети:
  • Скачков напряжения
  • Короткого замыкания
  • Перегрева
  • Перегрузки
  • Излишней зарядки

Другими словами, вам не придется переживать за сохранность подключенных к сетевому фильтру устройств. Также следует отметить, благодаря «умной» системе, ORICO ODC-2A5U-WH сумеет подобрать для каждого устройства оптимальные параметры зарядки.

Между розетками и USB портами расположена специальная полочку для вашего смартфона или планшета, что обеспечивает оптимальный угол экрана, позволяющий комфортно просматривать изображения, либо видео материал.

На основании фильтра расположены четыре резиновые ножки, позволяющие не скользить по поверхности стола.

Слева размещена кнопка вкл/выкл устройства и несъемный кабель для питания.

Длины кабеля в 1.5 м более чем достаточно для удобного размещения устройства на вашей рабочей зоне.

Итоги

Подводя итоги по ORICO ODC-2A5U-WH, следует отметить, что данный сетевой фильтр станет идеальным помощником для тех, кто устал от бесконечных проводов, которые тянутся со всех сторон. Всего одно устройство сумеет обеспечить зарядкой и питанием сразу семи устройств: ПК, ноутбука, смартфона, планшета, MP3-плеера и т.д. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественный материалы и сборка, наличие сразу 5 USB-портов, отличный функционал, защита от сбоев в электросети и конечно же приятный ценник. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. Как нам кажется, ORICO ODC-2A5U-WH полностью оправдывает свою стоимость и бьет конкурентов на повал.

Комментарии и отзывы ORICO ODC-2A5U-WH
Новинка Lenovo Z6 и его характеристика ...
Новинка Lenovo Z6 и его характеристика Прочие характеристики Lenovo Z6 включают аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charg...
Кнопочный телефон Philips E289 и его фун...
Кнопочный телефон Philips E289 и его фунАппарат имеет возможность работать с двумя SIM-картами, причем поддерживается связь LTE. Также телефон им...
Новый аппарат Nubia X...
Новый аппарат Nubia XЭлектронная начинка гаджета базируется на прошлогоднем флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 845. За пи...
Новый профессиональный монитор U2790PQU ...
Новый профессиональный монитор U2790PQU Для подключения U2790PQU к источнику сигнала можно использовать разъёмы HDMI 2.0, HDMI 1.4 и DisplayPort ...
Финальная версия HongMeng OS не выйдет в...
Финальная версия HongMeng OS не выйдет вВчера в сети появилась информация о начале работы официального сайта новой операционной системы HongMeng,...
Мощная новинка Nubia X 5G...
Мощная новинка Nubia X 5GГлавным изменением Nubia X 5G стало использование флагманского процессора Snapdragon 855 вместо прошлогод...
Chuwi LapBook Plus и его функции...
Chuwi LapBook Plus и его функцииУльтрабук оснастили дисплеем диагональю 15,6 дюйма с разрешением 4K, поддержкой HDR и 100-процентным охва...
EMUI 10 на базе Android Q...
EMUI 10 на базе Android QНаиболее кардинальных изменений претерпело приложение камеры. В нем поменялись полностью все иконки и шри...


Обзор ORICO ODC-2A5U-WH. Сетевой фильтр на 5 USB (2.4 А)Обзор ORICO ODC-2A5U-WH. Сетевой фильтр на 5 USB (2.4 А)
Обзор Defender X362. Акустическая 2.1 система для вашего дома Обзор Defender X362. Акустическая 2.1 система для вашего дома
Обзор ADATA P16750. Внешний аккумулятор на 16750 мАч Обзор ADATA P16750. Внешний аккумулятор на 16750 мАч
Обзор HARPER HB-306. Беспроводные наушники с микрофоном Обзор HARPER HB-306. Беспроводные наушники с микрофоном
Обзор Trust Trino. Веб-камера с микрофономОбзор Trust Trino. Веб-камера с микрофоном
Lenovo представила новую линейку ноутбук...
Lenovo представила новую линейку ноутбукКаким должен быть ноутбук для малого и среднего бизнеса? Мобильным, чтобы было удобно переносить его с ме...
Предварительный обзор Cooler Master GM21...
Предварительный обзор Cooler Master GM21Сегодня мы поговорим о новом мониторе Cooler Master GM219-30, который удивил нас не только своим привлека...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в27 июня в Москве прошла пресс-конференция компании HUAWEI, которая была посвящена перспективам развития 5...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. Стра...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. СтраОбычно мы хвалим мониторы от компании ASUS, так как они действительно получаются достойными и могут порад...
Обзор Heavy Rain. Спустя девять лет...
Обзор Heavy Rain. Спустя девять летСтоит понимать, что далеко не у всех геймеров есть игровая приставка. И, соответственно, если у вас не бы...
ПАО «Ростелеком» показала журналистам и ...
ПАО «Ростелеком» показала журналистам и Один из 20 колл-центров ПАО «Ростелеком» пригласил журналистов и блогеров принять участие в большом блог-...
Предварительный обзор ASUS VP348QG. Крут...
Предварительный обзор ASUS VP348QG. КрутСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном мониторе ASUS VP348QG, который выглядит стильно и может...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфера...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфераДовольно редко на глаза попадаются игры от независимых разработчиков, которые действительно выглядят прив...
Предварительный обзор Chuwi LapBook Plus...
Предварительный обзор Chuwi LapBook PlusУ китайских производителей есть большое преимущество — они спокойно могут выпускать мощные решения за дос...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольф...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольфДовольно часто спортивные симуляторы оказываются пустышками — разработчики просто хотят быстро заработать...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррор...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррорПоиграв некоторое время в The Sinking City я понял, что ничего лучше в данном жанре еще не видел. Шикарны...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6Официально представлен планшетный компьютер Huawei MediaPad M6, который не только выглядит достаточно при...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor